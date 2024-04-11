渡輪慘擱淺！淡水-八里藍色公路停航 確認安全無虞再復航

淡水-八里渡輪昨天傍晚擱淺，經消防局及海巡船艇協助，乘客平安接駁上岸。（資料照，新北交通局提供）

2024/04/11 22:05

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市一艘藍色公路渡輪昨天傍晚發生擱淺事件，船上53人一度受困，市府交通局長鍾鳴時今天說，即日起中止順風航運公司「淡水-八里」航線在新北藍色公路營運許可，要求立即檢討責任疏失，確認船舶及航道安全無虞後，再向交通局申請復航許可，避免類似情形再度發生。

鍾鳴時指出，先前順風曾反映淡水河淤積無法直線航行，因此交通局每年依公司提送安全航線與行駛實績補助300萬元，讓業者繞行安全水域，暫時停航不是為停而停，而是徹查並檢討安全責任，釐清事發原因，提報檢討、改善及因應計畫，進行安全演練，確認沒問題後再復航，人命關天不可掉以輕心。

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交通局運輸管理科長林詩欽說，停航後，每天大概會影響1600人次，八里民眾可以搭乘紅13、紅22路線公車（均為八里-捷運關渡站）到捷運關渡站往返淡水，也已請淡水客運機動加密班次。

林詩欽提到，今天下午順風航業已傳送一版檢討計畫，經核查仍未交待當時具體航線、責任檢討及完整安全演練計畫，將持續督促妥善擬定；改善計畫書送達當天會立即審查，如果符合規定與需求，會在最短時間內同意復駛，恢復民眾及遊客安全搭乘。

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