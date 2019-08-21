新北推「小農電舖直銷站」 頂級文旦柚快上網搶購

2019-08-21 17:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕中秋佳節將近，正是品嚐文旦柚的時節，市府農業局與八里區農會合作，推出「小農電舖直銷站」平台，集結新北歷屆冠軍柚，民眾只要在平台下單付款，上網就能買到頂級美味柚子。

板橋大遠百表示，明天起至9月6日將於「Mega City板橋大遠百」9樓威尼斯廣場舉辦文旦柚展售會，現場有超大柚子塔，並販售柚子及周邊加工品，報名DIY體驗可免費獲得1顆文旦柚，期許未來與市府緊密合作，讓更多消費者看見新北小農的特色農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌指出，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區集中在八里、淡水與林口，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率較常年低，產量預估減少1成。

蔡秋煌說明，八里文旦柚多為30年以上「老欉」，一般可在農曆白露前7至10天採收，今年預計8月24日開始採收，目前測試甜度已達10至13度，與水梨甜度相當，雖然今年柚子產量減少，但是品質絕佳，文旦柚屬「後熟型」水果，建議買回家後在陰涼通風處放置5至7天，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地將變得柔軟細緻，品嘗風味更佳。

農業局長李玟表示，今年集結過去7年來新北最強「柚王」，推出「小農電舖直銷站」平台，整合八里區通過3章1Q驗證的文旦柚農，只要在平台下單付款，就可以買到頂級的新北文旦柚。

8月24日、8月28日、8月31日舉辦採果體驗一日遊，8月31日、9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，展售柚子及周邊產品，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等活動。詳情可至八里區農會臉書查詢，或上「小農電舖直銷站」訂購。

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