催淚！37年老欉柚葉由黃轉綠 藏著對媽媽的愛

2019-08-31 10:30

［記者王峻祺／花蓮報導］人稱坤哥、坤嫂的花蓮文旦柚農陳增坤夫妻檔，10年前不捨媽媽年邁加上疾病纏身，毅然接下果樹泛黃的8分地柚園，還被質疑「你可以嗎？」未料媽媽成為植物人，從事教職的坤哥，趁著假日照顧果樹，並用對媽媽的愛投入草生栽培，37年老欉柚宛如起死回生，柚葉由黃轉綠，還結出甜美果實，去年更獲果品銀牌獎殊榮。

從事國中教職的陳增坤，對農作一竅不通，他媽媽林密妹無力獨自照顧果樹，10多年前將果園出租，但果品卻一年比一年差，柚葉甚至還開始泛黃，坤哥不捨家傳老欉柚恐毀於一旦，和坤嫂硬著頭皮收回接下，1人栽培、1人行銷，各司其職。

陳增坤一切從零開始，著手改變傳統慣行農法、投入草生栽培，還花大錢打水井、顧水質，但才剛起步不久，媽媽卻意外成為植物人，讓夫妻倆頓失依靠，2人為守住果園，將對媽媽的愛化作更多動力，日夜全心照顧果樹，並努力存錢分3次搭起倉儲。

2年前媽媽走了，坤哥每到果園睹物思情，時常蹲在樹下拭淚，藏著思念媽媽的眼淚，似乎滋養了果樹，柚葉逐漸翠綠茂盛，吸引鳥類築巢下蛋，夜間螢火蟲也漫舞園區，果品還順利通過農產品產銷履歷驗證，並在去年獲得銀牌獎。

「你可以嗎？」陳增坤回憶當時媽媽的質疑，如今對照果樹及果品轉變備感欣慰。他說，真的不捨媽媽的果樹無人管理，利用假日照顧果園雖累，但就當成運動，期間摸索很久也不斷投資器材，近2年著果率相當好，8分地年產量約可達4萬5千台斤。

坤嫂說，坤哥從未說過她漂亮，但每到果園卻會不斷重複「老婆妳看，每顆文旦柚都好美」，心裡雖吃味但也了解這是坤哥對媽媽的愛，鶴岡每位柚農其實都有自己堅持種柚的故事，希望消費者能夠持續支持，品嘗甜美多汁的果品也可感受到這份農作的用心。

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