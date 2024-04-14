半夜想喝手搖飲！網曝「深夜名單」 內行1神招秒查店

網友表示，常常在深夜想喝手搖飲，但大多店家早已關門，無奈發文提問：「有沒有手搖開到半夜的」？

2024/04/14 22:04

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有「手搖王國」之稱，飲料店遍布大街小巷，就有網友表示，常常在深夜想喝手搖飲，但大多店家早已關門，因此發文求助網友。貼文一出，吸引許多人留言分享「深夜名單」，還有內行人分享1神招，「其實你看外送平台蠻多都24小時的」。

一名網友在Dcard表示，她常常在晚上10點以後想喝手搖飲料，但每次想喝都找不到，「好像只剩永和豆漿還有營業，或是提早買，不過買好放到冰箱，半夜再喝又不太好喝了」，因此無奈發文提問，「有沒有手搖開到半夜的？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我家附近有間清心是24小時」、「中原大學的85度C是24小時」、「花蓮的迷客夏居然開到凌晨一點，超不可思議」、「半夜想喝珍奶我就會選7-11」、「疫情後，比較多飲料店的營業時間都調整到晚上十點左右，不過如果是在台北市林森北路上，有兩三家是營業到晚上11、12點的，算是相對營業時間比較晚的」、「高雄蠻多24小時飲料店」、「夜市附近的都會開比較晚」，也有網友表示，「台灣的便利商店已經夠可憐了24小時，手搖飲也要10點後還有營業我看要瘋了」。

對此，有內行網友分享1神招，「你可以打開外送平台看看周圍有什麼飲料店還有營業，我每次半夜刷宵夜都會發現新大陸，原來什麼店開這麼晚啊」、「其實你看外送平台蠻多都24小時的」、「外送平台打開選擇飲料，然後看哪家最近就去哪家買」、「打開外送平台，就可以知道附近哪些店家還沒關門了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法