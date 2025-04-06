對美不採報復關稅！ 賴清德拋5大應變計畫 推「台灣投資美國隊」

總統賴清德今晚發布影片表示，台灣沒有計劃對美採取關稅報復，並將提出五大因應策略應變。（圖擷取自賴清德影片）

2025/04/06 18:48

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，總統賴清德近日召集國安行政團隊官邸會商，並接連會見ICT產業、傳產與中小微型企業代表後，於今晚發布影片表示，台灣沒有計劃對美採取關稅報復，企業對美投資承諾也不會改變，將提出五大因應策略應變，包含「透過談判，全力爭取改善對等關稅」、「產業支持計劃」、「中長期經濟發展計劃」，「台灣加1；亦即台灣加美國的新布局」、「產業傾聽之旅」，政府將整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」。

賴清德表示，美國政府近日以「對等」為名，宣布對世界各國加徵關稅，台灣也被加徵32%，勢必對我國造成重大影響。目前，各國已經紛紛回應，有些國家甚至採取報復性措施，預期全球經貿將發生巨大的變化，台灣是外貿導向的國家，面對未來的挑戰，舉步必然維艱，必須步步為營，才能轉危為安，政府極為重視社會各界提供寶貴的意見，將列為決策的參考。

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賴清德表示，如果冷靜、仔細分析台灣對美國的貿易，會發現去年台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，其他75%以上的產品銷往美國以外的世界各地；銷往美國的產品，其中具備競爭力的資通訊產品及電子零組件就占65.4%，代表台灣的經濟仍具有相當韌性，只要應對策略適當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌。

賴清德表示，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計劃採取關稅報復；企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變，但我們要讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻。更重要的是，要積極掌握全球經濟情勢的變化，加強台美產業合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，在維護台灣經濟持續發展的目標下，政府將採取以下五項策略應變。

策略一「透過談判，全力爭取改善對等關稅」，有五點作法。第一，台灣已組成談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

第二，擴大對美採購來降低貿易逆差，行政院已完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。第三，擴大對美投資，台灣對美投資金額已累積超過1000億美元，創造約40萬個工作機會，未來除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化台美產業合作，台灣政府協助整合出「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。

第四，排除非關稅貿易障礙，這是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，我們將積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。第五，解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

策略二，提出產業支持計劃。賴清德表示，針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助，行政院長卓榮泰已率領團隊公布9大面向、20項措施，未來會針對各個產業的不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。

策略三，提出中長期經濟發展計劃。賴清德說，此時此刻，政府必須同時提出經濟及產業發展的新策略，這也是突破未來經濟挑戰的根本途徑，政府將積極和友盟國家合作，開拓多元市場，也可強化產業上、中、下游整合，讓台灣產業生態系更完整，推升台灣產業升級轉型。同時善用半導體製造、IC設計，資通訊產業、以及智慧製造等產業優勢，打造台灣成為人工智慧島，推動食衣住行以及軍工、安控、次世代通訊，大健康等種種應用產業的發展，邁向智慧、永續、繁榮的新台灣。

策略四，台灣加1；亦即台灣加美國的新布局。賴清德強調，「立足台灣，布局全球，行銷全世界」是台灣的國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因這次風波而動搖。因此，政府會獎勵投資、鬆綁法令，並持續改善台灣的投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，協助企業根留台灣、加碼投資台灣。

賴提到，政府也要幫助台商的海外生產基地做必要的調整，形塑台灣加1，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」，利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

策略五，開啟產業傾聽之旅。賴清德說，產業不分類別，不管大小，美國一旦開徵對等關稅，不論多少都會帶來衝擊，他和行政院長卓榮泰率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

賴清德對國人喊話說，過去半個多世紀，台灣經歷兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯、以及疫情衝擊等，一次又一次的嚴酷考驗，不但能夠克服困難，而且化危機為轉機，讓台灣經濟脫胎換骨，更上層樓，也更具韌性。面對當前的挑戰，政府會和民間攜手合作，行政院的對策也希望立法院不分朝野都能夠支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

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