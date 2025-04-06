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    開工日回暖！週一西部白天氣溫可達30度 週三晚起再變天

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/06 18:41

    〔記者林志怡／台北報導〕清明連假後2天許多地區有雨，氣溫明顯轉涼。中央氣象署指出，明起至週三各地氣溫持續回升，西半部白天氣溫可達30度、東半部約26度，普遍為多雲到晴的好天氣，但週三晚間起受到鋒面通過影響，全台有局部陣雨或雷雨，且受到降雨影響，氣溫下降1至2度，週末則預計有另一波鋒面通過台灣。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，週一、週二西半部山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，週三白天水氣進一步減少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區午後則有局部短暫陣雨，但北部地區受到鋒面接近影響，將逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣。

    張竣堯指出，週三晚起至週四期間，受到鋒面通過影響，各地天氣明顯轉變，有局部陣雨或雷雨，且中部以北雨勢明顯，並有局部較大雨勢發生機率，週五水氣則持續偏多，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，但其他地區恢復為多雲到晴的天氣。

    週六、下週日將有另一波鋒面影響台灣，北部、東半部地區、中南部山區降雨相對明顯，但鋒面後是否有冷空氣影響還有待觀察，且張竣堯提醒，週一至週五的馬祖、週二晚起的金門容易有霧影響能見度，民眾往返離島時，務必注意航班資訊。

    此外，張竣堯提到，近兩天受到東北季風與降雨影響，各地感受偏涼，未來一週則沒有明顯的冷空氣影響夜晚、清晨氣溫都落在18至22度左右，且週三前白天氣溫回暖，西半部地區普遍可達27至30度、東半部地區約24至26度，但週四起受降雨影響，各地白天氣溫略降至26至28度。

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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