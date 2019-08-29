「300元採一大袋柚子」係金耶！各界愛心讓冬山癌農感動

2019-08-29 16:23

［記者江志雄／宜蘭報導］網路瘋傳「300元可採一大袋柚子，請大家幫冬山罹癌老農，不要讓他一年心血白費」，前立法院長王金平今天下午到宜蘭縣冬山鄉，拜訪這個罹癌柚農陳朝根，鼓勵各界發揮愛心。

王金平獲知此事後，專程到宜蘭造訪陳朝根，大啖冬山文旦柚，陳朝根說，台灣人滿滿愛心，讓人大受感動。

64歲陳朝根在冬山鄉梅花湖附近的種植92顆老欉文旦柚，目前已結果纍纍，他上個月接受口腔癌手術無力採收，又沒有銷售管道，透過外甥上網PO文，預計8月31日、9月1日上午9點到下午6點開放採果，由他提供30斤裝米袋，買袋子自行採柚裝到滿，每個袋子300元，一袋能裝30斤以上約35顆文旦柚，能裝多少儘量裝了，只要裝的下通通可以帶走。

此文一出，網友反應熱烈，陳朝根手機被打爆，讓他嚇到不敢接電話，許多人以為是假消息，冬山鄉長林峻輔、宜蘭縣議員黃琤婷入園了解，證實一切「係金耶」，

冬山文旦柚每台斤市價25到40元，陳朝根所種的文旦柚，樹齡超過40年，產量約1萬5000顆，花300元就能帶走30台斤以上文旦柚，平均每台斤不到10元，連日來，不少網友提前報到想要採收，他信守承諾，堅持8月31日上午9點才會開放採柚；柚子園地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路370號。

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