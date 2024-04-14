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獨居女吹冷氣「電費噴3100」 網揪「1陷阱」：無解

一名獨居的女網友透露，她家中裝變頻冷氣，但一期電費竟高達3100元。（資料照）

一名獨居的女網友透露，她家中裝變頻冷氣，但一期電費竟高達3100元。（資料照）

2024/04/14 19:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因4月電費調漲，許多民眾用電更謹慎，也有越來越多人選擇安裝變頻冷氣省荷包。近日一名獨居女網友透露，她安裝變頻冷氣，一期（2個月）電費3100元，她好奇詢問「這樣算多嗎？」而有眼尖網友揪出「坑電元兇」可能是公共電費。

一名女網友在PTT 發文表示，她一個人住且家中採台電計費，冷氣也使用變頻一級冷氣，平時偶爾會使用按摩浴缸泡澡，但近日收到電費帳單顯示3100元、水費400元，讓她好奇問：「這樣算多嗎？大家的電費水費一個人住都繳多少呢」？

貼文曝光後，許多網友都被原PO的電費震驚，「你的電費太多了，我們一家3口，一期電費才1400~1700元左右」、「妳那表有問題吧，不然就是被偷電」、「有點多，現在還不是夏天耶」、「電費夏天冷氣沒在關，最多也才2000多」。

有眼尖的網友，問題出在「公共電費」，電費會如此高的原因是因為原PO住大樓，公設越多公共電費也越高，「你的問題是公共電費啊，無解」、「你的公設比很高吧？電梯、大廳燈都不關的話，電費真的很驚人」、「住大樓就是這樣，服務是燒錢來的，現在為了外觀開一堆沒用的裝飾燈，都是錢」。

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