花蓮鶴岡文旦採收7成 「大果收購」已達600噸

2019-08-30 14:32

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮瑞穗鶴岡文旦採收進度逾7成，其中行政院農業委員會為減少次級品流入市面影響價格的「大果收購」機制，目前已收購600噸，主委陳吉仲今到花蓮關心收購進度及水損狀況，強調「絕不讓任何農產有產銷失衡狀況」，1台斤10元收購政策，將會「年年執行」。

花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，占全國24％，其中以瑞穗鄉鶴岡種植面積593.7公頃最多，是全台最大文旦柚單一產區，今年產量預估1萬3492公噸，農委會為調節產地價格，實施超過1台斤格外品的大果收購計畫。

農委會主委陳吉仲今由立委蕭美琴、農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農業改良場長杜麗華陪同到瑞穗產區視察，表示因白露距中秋只有5天，為讓農民賣個好價格，農委會已啟動全台800萬台斤大果收購，每台斤10元，花蓮就占400萬台斤。

陳吉仲說，大果收購後將進行加工，包括果皮製成柚糖、精油及清潔劑，目前已聯繫產商投入生產，讓其他好品質的文旦柚能賣到市場上，消費者除可享受甜美文旦，也能增加農民收益；收購政策不會只有今年，往後每年都會固定施行，決不讓任何農產品有任何產銷失調情形。

農糧署東區分署長陳昌岑說，大果收購工作持續進行，2週前已展開收購工作，花蓮預估收購400萬台斤，目前約達600公噸，後續將依農友採收狀況陸續收購，維持好市面上的柚子品質。

針對花蓮有3戶柚農的文旦柚受白鹿颱風影響，1萬8500台斤已採收的文旦發生浸水受損情形。花蓮農改場長杜麗華說，柚農因儲藏地點較低窪受雨水影響，目前水損柚也全數以每台斤10元收購，將作為果醬或榨精油副產品使用。

柚農林誠雄說，文旦柚採收進度約7成，已分裝陸續出貨，今年受氣候適宜，文旦柚鮮果外皮光滑飽滿，肉質細密且清甜多汁，「酸甜酸甜」，每顆甜度平均約有13度，還略帶花蓮獨有柚香。

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