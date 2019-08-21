文旦柚皮vs手工巧克力 花蓮產銷履歷文旦大變身

2019-08-21 16:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕柚皮糖和手工巧克力結合，迸發誘人味覺體驗！農糧署今天在花蓮瑞穗鄉舉辦「2019花蓮產銷履歷好柚上市暨加工產品推廣」活動，現場第一個被搶光的美食就是甜點。甜點師傅賴慶陽說，希望把柚子的好滋味融合在甜點藝術中，愛台灣就是要多吃文旦！

全國最大的文旦柚單一鄉鎮產區位於花蓮瑞穗鄉，產地面積高達600公頃，今年因白露距中秋只有5天，提早10天從上週五開始採收，文旦格外品收購也同時啟動。農糧署署長胡忠一今由立委蕭美琴陪同到產地視察，也發表產銷履歷及加工產品成果。

農糧署長胡忠一說，近年農政單位推廣產銷履歷，目前瑞穗鄉產地面積600公頃，已有產銷履歷認證的有59公頃，包括12戶個人、8個產銷班，申請中則有8戶11公頃，預計年底前產銷履歷面積可達70公頃，比例是產地1/10，希望未來逐年增加。

瑞穗鄉第一批加入產銷履歷的鶴岡文旦農林誠雄，擁有「百大青農」頭銜。林誠雄說，他所屬的產銷班29班在2016年率先加入產銷履歷認證，第一批共有5個農民各申請1公頃「試水溫」。他說，有了產銷履歷之後確實有幫助，他每年去台北參加展售活動，通常消費者只要聽到「有產銷履歷」，眼神就不一樣了，也較願意直接購買下訂單，這對於自產自銷的農民確實有很大的幫助，因此目前29班已經有12.6公頃通過產銷履歷認證！

活動現場端出文旦加工產品如玉里東豐柚皮糖、文旦柚啤酒，文旦精油洗手乳，還有各種美食及甜點，最吸引人就是花蓮市知名「邊境法式點心坊」甜點師父賴慶陽，巧手製作的柚皮糖手工巧克力、柚香檸檬塔；此外也邀請花蓮市銘師父餐廳主廚「阿賢師」製作柚子雞湯、柚子海鮮沙拉，令人食指大動。

在參訪去年文旦評鑑冠軍農友陳金河果園後，農糧署長胡忠一說，花蓮文旦多是30年以上老欉，果肉口感細緻、甜酸適中風味佳，加上近年推動產銷履歷，由農業改良場技術指導良好農業規範，讓每個產品田間管理及抽驗情況，透過手機就能查到，品質更提昇！

胡忠一也說，為了調節產地價格，今年農委會首度在花蓮實施大果（超過1台斤之格外品）收購，上週已由農糧署東區分署展開收購工作，今年共收購400萬台斤，每台斤10元，減少次級品流入市面影響價格，希望增加農民收益。

胡忠一說，去年農糧署也協調國內宜蘭、花蓮、台南等各大文旦產區成立「文旦策略大聯盟」，分成國內外行銷、加工、休閒等組別分頭努力，目前加工的部份已開發出近60種產品，另柚花季觀光也值得開發，明年還要推「文旦追花」系列路跑；瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年柚花路跑吸引約1500名跑者報名，明年希望增加到3000人，透過企業認養果樹也有不錯成效，也提升產地知名度，希望未來消費者只要聽到瑞穗就會直接聯想到文旦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法