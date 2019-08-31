東半部、恆春整天有雨 各地留意午後雷陣雨

2019-08-31 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（31日）東半部及恆春半島部分地區一整天都有不定時短暫陣雨或雷雨的可能，其他各地則須留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今天持續有南方雲系北移，東半部及恆春半島部分地區一整天都有不定時短暫陣雨或雷雨的可能，其中在東南部及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，西半部地區上午之前也有些零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，預計降雨範圍跟雨量都會較昨天稍減。溫度方面，各地高溫約32至34度。

氣象局預估，週日（9月1日）南方雲系北移，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其中在台東及恆春半島有較大雨勢發生的機率，西半部上半天則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週一、下週二（2日、3日）水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，31日宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級，竹苗及中部空品區短時間可能達橘色提醒等級。

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