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花蓮強震》終於可以回家了！天祥受困民眾最感謝這些人的幫忙

在天祥受困3天多的民眾，第一批經合歡山下山車子，圖為過合歡派出所管制站，進入合歡山路段。（民眾提供）

在天祥受困3天多的民眾，第一批經合歡山下山車子，圖為過合歡派出所管制站，進入合歡山路段。（民眾提供）

2024/04/06 15:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕因花蓮強震受困天祥的民眾，今日分3時段分批從台8中橫公路天祥路段往合歡山方向下山，首批出發脫困遊客以外國籍為多，雖難掩驚恐神情，但一開口即表達對救災人員和飯店員工的感謝，讓大家受困期間有水有電、衣食無缺，且很快即能平安下山。

4月3日發生花蓮強震後，因道路中斷有數百名民眾受困在天祥，經公路局冒險搶通，今天上午10點起分3時段放行受困車輛，從台8中橫公路接合歡山台14甲線公路下山，首批放行遊客在下午抵合歡派出所管制站，警方一一登記每部車乘客簡單資料及目的地後，即讓歸心似箭的遊客趕緊下山。

一部搭乘廂型車的台裔美籍家庭，全家人從美國加州到花蓮遊玩，對救災人員和飯店人員的幫助和貼心照料大為感謝，年輕爸爸說：「台灣的服務實在是太好了！」，年輕媽媽則對這幾天餘震不斷仍心有餘悸。

有從台北開車到花蓮遊玩的民眾說，因慢性病藥物沒有了，一度擔心再不下山就要斷藥，感謝工程人員冒險搶通道路，今天即可返家，心中的石頭總算可以放下。

有民眾透露，從天祥開出往西約1公里長的路段落石不斷，是最感危險的路段，過了該路段就比較安心。也有民眾說，在地震發生時刻及受困的期間，大家不分國籍都互相照顧和幫忙，有開車的人也都願意讓沒有交通工具的民眾搭便車下山。

脫困的遊客說，最想做的事就是感謝救災人員，和這幾天幫助他們所有的人。（民眾提供）

脫困的遊客說，最想做的事就是感謝救災人員，和這幾天幫助他們所有的人。（民眾提供）

脫困民眾說，天祥以西1公里路段落石仍不斷，非常恐怖。（民眾提供）

脫困民眾說，天祥以西1公里路段落石仍不斷，非常恐怖。（民眾提供）

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