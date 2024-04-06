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花蓮強震》持續找尋6名失聯者 重機具將前進太魯閣砂卡礑

太魯閣國家公園內步道發生多處坍塌，砂卡礑步道仍有6名失聯者，昨天特搜隊員嘗試在艱困環境中搜救。（資料照，特搜提供）

太魯閣國家公園內步道發生多處坍塌，砂卡礑步道仍有6名失聯者，昨天特搜隊員嘗試在艱困環境中搜救。（資料照，特搜提供）

2024/04/06 10:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震搜救進入第4天，中橫公路、太魯閣國家公園內步道發生多處坍塌，砂卡礑步道仍有6名失聯者，搜救人員昨擴大搜尋，在巨石下方發現2名罹難者，但現場餘震落石不斷又開始下雨，搜救工作暫停。消防署特搜隊長陳義豐今早表示將準備重機具進去，且有申請直升機，但能不能起飛、執行要視天候因素才能決定。

陳義豐說，經過這幾天各縣市包括署特搜和各縣市隊伍、搜救犬的努力行動，大部分的受困、待救，基本上都已完成相關任務，目前就是砂卡礑失蹤部分，經過昨天的努力，已經發現2位罹難人員，特搜人員早上已經在陸續集結，最主要是重機具，搜救方針不變，就是砂卡礑和天祥。

陳義豐說，因為山上餘震不斷，加上現在天氣也不穩定，時不時在下雨，影響搜救進度推動，今天會請花蓮縣調動重型機具到砂卡礑協助搜救出其他的失聯的部分，包括已經發現的部分，來做進一步搜救行動，但天氣也不是很好，剛又有餘震，搜救環境更明確才能有更明確的搜救行動。

另外就是天祥的部分，還有部分民眾滯留在那邊，主要原因是道路搶通的速度，經過昨天公路單位的努力，天祥以西到南投可以通行小車，陸續有民眾有交通工具會慢慢自行離開；另外天祥往東部份，陳義豐說，工程人員繼續搶通中，這段期間會視天候狀況，調度直升機撤離比較緊急需要撤離的民眾。

對於仍有報案在中橫、太魯閣區域還有4名失聯民眾，其中3名外籍人士，陳義豐說，搜救隊員會就失聯部分認真查詢，也可能會透過警方或其他單位協助，希望盡快將失聯者，不論本國外國都會盡速找到，現在最主要是失聯地點還不是很明確，到底是沒有聯絡上還是怎麼樣，需要進一步確認。

砂卡礑步道仍有6名失聯者，特搜隊員不放棄持續搜救。（資料照，特搜提供）

砂卡礑步道仍有6名失聯者，特搜隊員不放棄持續搜救。（資料照，特搜提供）

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