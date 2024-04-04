花蓮強震》直升機吊掛！特搜隊砂卡礑步道救出受傷婦人

直升機執行吊掛將受傷的婦人救出。（屏東縣消防局提供）

2024/04/04 19:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣消防局特搜大隊支援花蓮救災，今天前往砂卡礑步道協助救災，在上午11點12分抵達步道找到受傷的黃姓56歲婦女，其頭部有撕裂傷，無法行走，在下午1點22分由直升機吊掛成功順利救回，下午則在小錐麓步道尋獲連姓男子屍體。

屏東縣消防局支援花蓮救災，特搜大隊9車38人紮營於交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段，今天執行太魯閣台8線搜救計畫，進行人命搜救、空拍探路及中繼台架設，因據報在砂卡礑步道大水管處（1.9km處），有花蓮消防局許姓隊員、太管處巡山員1名及女姓受傷患者1名共3人，而且在砂卡礑步道有2大3小（計5人）失聯，因此在第一梯次出勤派遣1車，警消3人義消1人執行空拍任務，接著再派出1車，警消4人義消2人，執行中繼台架設（砂卡礑停車場）則計出動2車10人。

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特搜人員在執行空拍勤務確認位置後，在上午11點12分抵達砂卡礑步道傷患位置，並移動傷患至吊掛點（近砂卡礑步道2.1公里處），患者為黃姓女性，56歲、眼睛受傷，熊貓眼、頭部左側3公分撕裂傷，無法行走，意識清楚，能回應，在下午1點22分，直升機在砂卡礑吊掛成功將黃女送往醫院。

下午3點20分則在小錐麓步道發現65歲的連姓男子，左手斷肢，頭部大面積鈍挫傷，已明顯死亡，屏東特搜隊員合力將屍體送出災區在下午4點40分順利完成任務。

屏東縣特搜人員將找到的連姓男姓屍體辛苦的運送下山。（屏東縣消防局提供）

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