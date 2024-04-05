花蓮強震》高雄特搜隊馳援 2罹難者慘遭落石壓住畫面曝

高雄特搜隊花蓮救援，發現2罹難者慘遭落石壓住。（讀者提供）

2024/04/05 13:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕花蓮強震災情慘重，高雄特搜隊挺進災區救援，今與各縣市特搜隊組成聯合搜救隊，深入砂卡礑步道搜救失聯民眾，發現2名罹難者慘遭落石壓住，調度破壞器材搶救畫面曝光，現場大量土石崩落，連特搜隊員也寸步難行，顯見地震當下慘況，令人不勝唏噓。

花蓮強震災情慘重，高雄市消防局出動65人挺進災區救援，包括警消48人、義消12人、醫生2人、護理師1人、土木技師2人及4隻搜救犬，並於交通部太魯閣工務段附近設立行動基地，作為指揮中心、裝備器材及物資管理據點，協助66位民眾醫療處置，其中2位土木技師支援花蓮縣政府，協助受損建築物損傷評估。

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高雄特搜隊昨搭機到晶英酒店確認400多人平安，今派遣19人協助身體不適民眾撤離，配合空勤總隊直升機後送8人至太管處停機坪，高雄特搜隊另出勤4車11人，包括中型巴士、警備車、2輛救護車，協助後送1人腳受傷就醫治療。

此外，高雄特搜隊今出動24人及2隻搜救犬，包含1名高級救護技術員，與各縣市特搜隊組成聯合搜救隊，深入砂卡礑步道搜救失聯民眾，發現2名罹難者慘遭落石壓住，調度破壞器材進行搶救。

高雄特搜隊花蓮救援。（讀者提供）

高雄特搜隊協助身體不適民眾撤離災區。（讀者提供）

高雄特搜隊協助身體不適民眾。（讀者提供）

高雄特搜隊協助身體不適民眾撤離。（讀者提供）

高雄特搜隊協助身體不適民眾搭機撤離。（讀者提供）

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