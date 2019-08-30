3縣市豪大雨特報！各地防午後雷陣雨

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛今日（30日）桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，新北地區有局部大雨發生的機率，氣象局於基隆市、新北市發布大雨特報，於桃園市發布豪雨特報。
氣象局表示，今天由於南方雲系北移，台灣附近水氣增多，天氣較為不穩定，清晨開始北部地區就有明顯的雨勢，其中桃園有局部豪雨發生，白天之後北部地區仍持續容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區午後雷陣雨的範圍也會比昨天大。溫度方面，各地高溫約31至34度。
氣象局預估，週六（31日）南方雲系北移，水氣偏多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖以多雲為主，午後雷陣雨範圍擴大、降雨時間拉長。週日至下週二（9月1日至3日）東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
空氣品質方面，30日宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|31 - 38
|31 - 37
|30 - 35
|28 - 36
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氣象局於基隆市、新北市發布大雨特報，於桃園市發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
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今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）