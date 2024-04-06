花蓮強震》獨遊砂卡礑不幸遇難 21歲胡姓女子遺體運抵殯儀館

高雄市特搜隊搜救犬「羅傑」在砂卡礑步道找到獨遊失聯的胡女。（高雄市消防局提供）

2024/04/06 16:02

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮強震搜救進入第4天，今天（6日）上午11點35分，特搜隊在太魯閣砂卡礑步道一處山崩斜坡中發現第3名罹難者，將人拉出後從身上證件確認身分是失蹤的21歲胡女，遺體於下午2點33分左右由救護車運抵花蓮市立殯儀館，現場疑似胡女家屬先抵達，但低調不願受訪。

今早9點多，高雄及花蓮特搜人員帶著3隻搜救犬前進砂卡礑步道，在昨天發現2名罹難者的區域擴大搜索，約10點半搜救犬「羅傑」在距離約20公尺處的土石中，發現1名女性罹難者遺體，經開挖後將人拉出，並從其身上的證件發現是當天一個人獨遊砂卡礑步道的胡女，罹難者人數增至13人。

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胡女3日一早前往砂卡礑步道，上午7點33分起陸續傳訊息給家人，並說早上天氣很好、陽光燦爛，7點55分最後傳訊息說遊客不多，有看到原住民，7點58分發生地震，家人立即詢問胡女還好嗎時已收不到回覆，失聯4天，今天在砂卡礑步道最找到時已不幸罹難，另外1家5口出遊的失聯遊客，昨天被發現2人罹難，但因遭巨石壓住，目前仍未拉出。

高市消防隊指出，上午10點半高市特搜4人1犬與花蓮特搜6人2犬出勤砂卡噹步道搜救，11點35分由高雄搜救犬「羅傑」在砂卡噹步道發現第3名罹難者，被土石淹沒，發現地點與昨日2具遺體目視垂直距離相距約20公尺。

獨遊砂卡礑步道失聯的胡女今被發現，遺體由救護車送抵花蓮市立殯儀館相驗。（記者許麗娟攝）

花蓮強震罹難者聯合靈堂設立，陸續有家屬和親友等前去悼念。（記者許麗娟攝）

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