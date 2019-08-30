開學囉！教部砸5900萬元 送小一、國一新生見面禮

2019-08-30 10:07

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學今天開學日，教育部國教署投入5900萬元、購置42萬冊圖書，送給小一和國一新生，盼藉此帶動閱讀興趣，強化閱讀習慣。

教育部國教署中小學組組長武曉霞表示，閱讀有助於開拓孩子的視野、增加想像力與思辨能力，是所有教育學習的重要基礎，閱讀力來自於習慣的養成，因此閱讀推廣必須從小推動，希望透過贈送國中小一年級新生新書的活動，種下新生「愛閱的種子」，期待學生的閱讀習慣延伸到生活中，也感謝家長與老師的鼎力協助與積極推廣，讓閱讀在國中小階段都能生根茁壯。

武曉霞說明，民國98年起藉由「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物～國民小學一年級新生閱讀推廣計畫」，開始贈與全國國小新生優良圖書，鼓勵家長陪同孩子閱讀；103年配合12年國民基本教育的推動，閱讀推動專案延伸為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，今年並進一步擴大贈書範圍，除持續贈送每位小一新生一冊圖書，每位國中新生也可獲得一冊，作為入學的最佳禮物。

武曉霞表示，所贈圖書均邀集專家學者評選，從近5年曾獲國內外相關出版獎項的圖書中，分別評選適合國中、國小新生閱讀的優質圖書，同時在新生閱讀推廣計畫的網站，也提供好書書單、圖書推薦等豐富資源，讓親師生方便運用。

此外，國教署也鼓勵國中小學於開學前後辦理新生閱讀推廣活動。新北市五峰國中校長羅珮瑜表示，配合今年度國中新生人手一本新書活動，學校於開學前的新生始業輔導特別安排「圖書館尋寶趣」，透過闖關活動讓新生加深認識圖書館，也增加學生對圖書館的使用率；而台中市安和國中則於暑假由圖書館閱讀推動教師於圖書資訊課進行「新生閱讀進行式」，讓每位新生自行挑選一本新書簽上自己的名字，並進行分組討論，在討論後寫下一句話來代表「閱讀」的經典佳句。

為推廣國中、小一年級新生閱讀，9月至10月分別也將在台北市、新北市、基隆市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市及台東縣等縣市或學校，規劃親子閱讀講座或國中新生閱讀講座，邀請李偉文、蔡淑媖等老師進行專題講座，並針對小一新生規劃親子闖關活動，提供家長帶著小一孩子享受閱讀樂趣。

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