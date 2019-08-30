竹縣開學禮 送每校增編1名臨時人員及保全費

2019-08-30 09:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天開學首日，新竹縣長楊文科一早前往十興國小分送文具宣導品時表示，自108學年度起，縣府增編警衛保全費，補助每校1名臨時人員及夜間保全費，以強化學校警衛人力及學校安全維護硬體設備。

今早，楊文科帶領警察局長黃家琦、竹北分局長謝博賢及少年警察隊長徐棻等人，到竹北市十興國小分送遵守交通、反毒等預防犯罪文具宣導品，希望提升學童的我保護意識，警察局也針對轄內各級學校進行校園安全維護勤務。

楊文科說，學生是國家未來的希望，為讓學生有個安全無虞學習成長空間，自108學年度起，竹縣府增編警衛保全費，補助每校1名臨時人員及夜間保全費，未來還有幼稚園電子圍籬，以強化學校警衛人力及學校安全維護硬體設備。

黃家琦呼籲，家長接送孩童上、下學「熱點」，周邊交通易壅塞，提醒所有用路人要避免違規停車、放慢車速，留意過馬路孩童安全，學子上學不要抄近路，結伴同行，避免落單。

警察局為保護學童安全，除要求轄內各分局提高見警率，加強社區與巷弄重點巡邏，對治安顧慮人口掌握，也於上、下學時段編排勤務，針對重點學校周邊治安死角巡守。

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