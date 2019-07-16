新埔義民廟董事會 敲定11/5改選

2019-07-16 14:48

［記者黃美珠／竹縣報導］紛擾5、6年的新埔褒忠亭義民廟董事會（財團法人台灣省新竹縣褒忠亭）改選爭議，今天再度爆發20多名該董事會現任董監事們率領部分祭典區代表人跑到縣府前拉白布條抗議！縣長楊文科一方面出面接受陳情，另方面也找來被抗議的董事長徐德馨協調，且決定過去的改選期程全部不論，就定在今年11月5日上午10點舉行。徐德馨對此受訪說，尊重縣長的裁定，就11月5日改選。但帶頭抗議的該廟現任董事劉文禎說「不能接受」、「這是縣府自打嘴巴」，縣府應該立即逕行核備已經率先出爐的12大聯庄代表人名冊。

劉文禎說，縣府為解決義民廟董事會改選問題，今年5月31日發文給義民廟董事會和15個祭典區（聯庄）代表人，要求董事會擬定改選期程，但未獲回應。

6月17日縣府再發文，限董事會6月30日前擬定改選期程、各祭典區則須報送第5屆施主代表跟祭典區代表人名冊給董事會，好讓董事會在7月15日以前，把第5屆代表人名冊彙整後報縣府備查，如果逾時沒有轉報，縣府就逕行核備他們收自各祭典區副本所呈的名單，以利後續進行改選。

劉文禎說，15大聯庄根據前述函文，有12個聯庄在期限內推選出代表人，完成36席董監事中的29席，只剩「徐德馨派」遲無動作。

本週一、15日，縣府原該根據前述函文逕行核備已呈報的12個祭典區代表人名單才對，卻遷就董事會7月2日的回文，表示義民廟董事會9月16日以前才會確認造冊，10月9日前轉呈報縣府，11月5日正式改選。

劉文禎說，前述12個祭典區擔心他們所呈報的代表人名單，屆時會跟董事會轉報給縣府的不同，讓改選的爭議繼續無限「輪迴」下去。

此外，縣府應依前述617公函，立即逕予核備已產生的代表人才對，不是配合徐德馨以拖待變。

所以，以劉文禎為首的義民廟第4屆董監事們，和已產生的第5屆祭典區代表人，今天在前任董事長林光華、縣議員羅美文、鄭昱芸等聲援下，於縣府前拉白布條抗議！

抗議的白布條上寫著「別讓義民廟變成徐姓家廟」、「拜託新竹縣政府別讓公文變衛生紙」、「別讓十五聯庄眾信士失望」、「客家人信仰中心蒙羞」。

當縣長楊文科親自接受陳情時，大家還振臂高喊「縣長楊文科加油」、「請縣府立即逕予核備祭典區予施主代表名冊」！

義民廟董事長徐德馨稍後則帶著律師傅金圳、也是廟方董事的前華航董事長何煖軒、義民廟總幹事魏北沂到縣府，跟縣長楊文科面對面協調第4屆董事會的「下台」時間表，歷時超過1個小時。

期間，楊文科拿著義民廟董事會7月2日的發文，強調過去縣府所訂的時間表他都可以作廢，但他要問徐德馨是不是可以遵照自己董事會的發文執行？

徐德馨當場回應，他會依文所訂時程，在9月16日前完成祭典區代表人和施主代表人名冊造冊工作，在10月9日以前轉呈縣府，並於11月5日進行董事會的改選。

新埔義民廟的董事會改選爭議歹戲拖棚超過5年。縣府今年5月因勞動黨籍縣議員羅美文就此事質詢，縣長楊文科允諾會積極介入，促成該廟董事會的和平、合法改選。

當時楊文科就曾公開說，曾一度跟徐德馨面談且達成今年9月30日以前完成改選的共識，但是同日徐德馨接受記者訪問時卻打臉縣府說，他答應的是在11月5日。

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