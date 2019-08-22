竹縣推5000只住警器補助專案 縣長示範安裝

2019-08-22 11:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東海三街一處民宅15日凌晨不幸發生一對夫妻葬生火窟的憾事，消防局調查，該戶尚未裝設住宅用火災警報器；縣長楊文科今早親自到民宅示範安裝時表示，住警器只要偵測到異常煙霧或高溫，就會發出警示聲響，可幫助民眾及時察覺火災發生，提高避難逃生機率，新竹縣今年提供5000只住警器補助專案，籲請鄉親踴躍申請裝設或自費安裝。

楊文科指出，新竹縣107年度建築物火災件數計190件，其中安裝火災警報相關設備35件，安裝比率僅占18.4％，顯見火災警報相關設備安裝比率仍偏低。住警器具有及早通知、便於安裝、易於檢測、價格便宜、免設電線等優點，縣府今年推動「安心家園-提供5000只住警器補助專案」，除鼓勵民眾儘速申請裝設，為提升居家安全，建議民眾於廚房、寢室及樓梯間等處都應自行購置安裝，以降低住宅火災傷亡率。

消防局長孫福佑表示，針對5層樓以下非屬公共建築物的私人住宅，尤其是民國78年以前的老舊建築，大多沒有居家消防設備；為此，該局從去年開始結合工務處在審照時，即要求建築師將消防設備納入基本設施，以提升住警器安裝率。

消防局統計，自102年推行居家安裝住警器以來，縣內已20多起成功預警案例，今年度的專案住警器每戶限領1只，以獨居老人、低收入戶等為優先補助對象，該局皆建置清冊會同將婦宣志工居家訪視主動協助安裝。

此外，身心障礙者、家中有孕婦、65歲以上年長者、12歲以下兒童等弱勢族群、住宅屬於鐵皮屋、裝設鐵窗、木造建築物、住宅式宮廟、30年以上住宅、位於狹小巷弄地區、用來做資源回收、曾經發生過火災者，也能向轄區消防分隊提出申請。

消防局表示，安心家園專案5000只住警器，含5鄉鎮市公所補助，包括湖口2000、竹北400、關西200、寶山和新埔各120；專案自6月初開放申請補助，目前尚有2000餘只。

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