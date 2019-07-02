拚執政有感！楊文科大減房屋稅 未來3年短收3.9億

2019-07-02 18:34

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科今天宣布，明年的房屋稅將朝7個方向減稅，預估未來3年會短少約3.9億的稅收，但不影響縣政。他說，這次房屋稅調降的7個措施，民眾比較有感的應是：重新評定且「打折」、下修新竹縣的房屋標準單價表，取消電梯加價課稅、以及對屬於「巷弄」的納稅人原課徵地段率減課1級，也提高了房子折舊率、對符合資格的青年成家新購屋戶新增優惠課稅等。7月1日已上路，明年5月繳稅，預估將有57.25％的鄉親會發現：房屋稅真的降了！

縣府這波房屋稅的調降，啟動機制來自重新評定且「打折」、下修新竹縣的房屋標準單價表、提高房屋折舊率、對屬於「巷弄」的納稅人原課徵地段率減課1級、或對符合資格的青年成家新購屋戶新增優惠課稅等措施，「7」管齊下。

縣府評估，未來3年，房屋稅將陸續短收1億241萬、1億3138萬及1億5985萬，合計約3億9364萬。

多管齊下的對策，首先就是把屬於「巷弄」的地段率，比照同1街路地段的等級標準減1級課稅。預估每年會有7萬6000戶受惠，稅額少去1600萬。

另外，縣府也取消對2016年7月1日以後新增改建完成房屋的電梯加價評定，這在全國，是除了新竹縣，只在宜蘭才看得到的政策。

第三是提高房子的折舊率，對同樣在前述時間點以後新增改建完成的房屋，折舊率從每年1％提高為1.17％，殘值率則由40％調降為29.8％。

再來就是一併取消對境內國際觀光旅館、百貨公司、大型商場影劇院、遊藝場所、10層樓以上房屋裝設中央空調、電扶梯、玻璃帷幕外牆及游泳池等設備的加價課稅。

第五個則針對房屋稅計算基礎之1的「房屋標準單價」打折，預計明年將因此有1萬7000戶獲得減稅，導致稅收減少6650萬，是這次減稅額度最多的措施。

第六個措施則是新增的，鎖定已獲縣府核定，符合新購房屋住宅補貼的納稅人，他們多半是弱勢家庭等，自用住宅的房屋稅率給予實質3年只採1％課稅的優惠。

最後是調整住家用房屋現值免徵房屋稅的標準，從過去的10萬元以下免繳房屋稅，改為房屋現值11萬1000元以下者免繳。

楊文科認為，這次房屋稅調整，講求的是合理以及符合實情。例如巷弄內的地段率就該低於大馬路邊。這些政策照顧了弱勢，也鼓勵青年人到竹縣落戶成家，可望還能吸引企業及建商投資，讓民眾願意到新竹縣買房。

新竹縣政府稅捐稽徵局局長彭惠珠說，房屋標準價格每3年應重行評定1次。新竹縣上次評定房屋標準價格是在2016年，因此今年本來就該召開不動產評價委員會議重新評定房屋標準價格，並從本月1日起適用。

稅捐稽徵局統計，這次不動產評價委員會議所決議的事項，明年徵收房屋稅時可望將有57.25％的鄉親會有感房屋稅真的降了，42.55％民眾感覺不到，另極少數、約0.19%的人因屬新增公告房屋地段，被比照鄰近地區的街路地段等級標準課稅，以致房屋稅會不降反升。

不過，總體而言，調整後新竹縣民眾房屋稅實質租稅負擔仍在全國排名第8到10之間，相較新竹縣的所得中位數占全國第3名來說，負擔還算相對合理。

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