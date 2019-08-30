高市成功國小推雙語 小一新鮮人 過「聰勤門」

2019-08-30 09:59

〔記者張忠義／高雄報導〕「Hello! Hello!」、「How are You?」高雄市推動雙語教學，其中雙語學校苓雅區成功國小新生入學五部曲，有海洋雙語迎新闖關活動，只見校長及外師Mr.Jones扮演海洋米妮米奇迎新，熱情地跟新生們大聲問好，啟動小朋友國際禮儀交流的第一步，大手牽小手，拓展學習視角，讓孩子體驗全球多樣貌。

呂佳真校長表示，成功國小為教育局認證之雙語課程學校，今年小一新生每週雙語課程計有十七節，含數學、生活、健體等協同課程，及課後雙語分級教學，大膽地在數學領域採中英雙語教學。

新生一進校門，目光焦點就是水生植物池上的環保動力船，採虹吸原理加水推進產生動力，促使小船啟動馬力加速前進，是結合海洋創意與想像力科普教育的教學遊戲，讓新生開心增長智慧期待啟航。

接著，有「洗洗手，拋舊習」含蘊祈福意義的洗手儀式，象徵洗去稚氣、褪去幼稚無理的舊習，邁向穩重負責的成熟，格外有意義的上學日。

再者，「阿公、阿嬤，我愛你，請用茶！」，融入祖父母節，提醒孩子貫徹敬老尊賢、重視家庭倫理，感恩長輩們的關懷與辛勤照顧。

然後是「步步高升迎聰勤」，學校川堂布置充滿童趣的氣球拱門、掛上芹菜及青蔥的聰勤門迎接新生上學，引領小一新鮮人邁向學習之路，在遊戲中適應新環境、新生活。

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