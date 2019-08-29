第5屆傳善獎 8社服機構獲助近億元

2019-08-29 20:03

〔記者羅綺／台北報導〕第五屆「傳善獎」今天公布獲獎名單，由更生少年關懷協會、善惠恩基金會、白永恩基金會、自閉症基金會、真善美基金會、瑞復益智中心、博正兒童發展中心以及沐恩之家等8家機構獲獎。主辦單位表示，將挹注9600萬元經費，每個機構連續3年、每年最高400萬資源，為機構創新、深化的助人服務帶來更多能量。

建立善性循環 11/27頒獎

本次獲獎機構服務面向多元，涵括兒少、老人、身心障礙、疾病、藥毒癮等不同領域，其中「更生少年關懷協會」以「616少年夢工廠」、「未來咖啡」、「幸福廚房」及「胖卡餐車」等平台，搭配專業的輔導及多元的職業設計與訓練，讓更生少年能學有一技之長，並透過在社區的工作經驗，翻轉社會大眾的刻板印象。

主辦單位表示，位於屏東的「善惠恩基金會」，致力於輔導弱勢及偏差少年自立就業，不但成立培力中心，培養就業技能，也結合外部企業建立友善職場；此外，他們還擴大住宿服務，提高穩定就學、就業比例，使青少年更具社會競爭力。

同樣位於屏東的「沐恩之家」，提供戒斷毒癮者就業輔導，透過戒治者培訓中心建造計畫，延長戒治服務，透過職訓與生命培訓，建構戒治者社區、家庭及職場三方面的支持網，並培訓有使命的戒治者成為戒治機構的人力。

主辦單位指出，「白永恩基金會」提出在沒有弱勢老人服務的宜蘭頭城北邊，設立新據點，將設立小規模、多機能的日間照顧，並結合社區各類資源，一同照顧偏區老人，提供訪視、送餐、照護、接送等服務。

長期為自閉症患者提供全面性服務的「自閉症基金會」，計畫將訓練者進入家庭，依照顧者現有資源提供可行建議。服務內容獲得世界衛生組織（WHO）認可。另外，桃園的「真善美基金會」提供社區心智障礙者服務，鎖定生活、心靈及休閒三大支持，建置志工媒合平台，以「志工到你家」概念，強調服務機動性與持續性。

「瑞復益智中心」提供身心障礙者從小到老，辦理幼兒早療、成年生活技能訓練，並結合社區資源就近辦理老憨兒居家照顧；而長期服務身心障礙兒童醫療復健的「博正兒童發展中心」，則計畫提供偏鄉早療資源，以家庭為中心的服務模式，綜合成效高，在南台灣具有指標效用。

「傳善獎」頒獎典禮預定於今年11月27日舉行，總計將會挹注高達9600萬的支持經費給8家獲獎機構，每個獲獎機構將連續3年、每年能得到最高400萬的服務資源，實踐創新及深化的助人計畫，期望在社福機構、弱勢族群、社會大眾之間，建立善性循環。

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