反批黨產會一再混淆視聽 救國團：不要再操弄風向

2019-05-02 16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會與救國團之間為「國民黨附隨組織」認定問題爭執不斷，就最近出現的5項問題，救國團除了做出澄清，更痛批黨產會一再混淆視聽，放出似是而非的訊息，也呼籲黨產會不要再操弄風向。

關於黨產會指稱，民國44年救國團舉辦為期30天的「亞洲青年野營活動」，是由國民黨決定讓國家買單的部分，救國團澄清，活動是政府既定政策，當時救國團隸屬於國防部，活動委由救國團辦理，屬於有利於國民外交的公行政任務，由國家補助經費，具有正當性及合法性。

而民國57年救國團想在台中增建青年育樂中心，台中市政府已編列80萬預算，撥用游泳池鄰近的公有土地280坪，救國團又希望省政府再支援建築費用200萬元的部分，救國團說，台中市團委會早期辦公處所位於民族路52號，民國56年市政府想將該地開發成為百貨公司等商圈，希望救國團遷讓，並願提供其他空閒土地予救國團興建活動場所。去年救國團也與前市長林佳龍達成和解，同意救國團再繼續租用4年後將建物捐贈予市府。

關於國民黨政府以前藉由救國團在管控學生思想，上軍訓課時都一定要唱「中國青年反共救國團團歌」的部分，救國團說，團歌無一字為國民黨宣傳，反而許多歌曲成為校園民歌的前驅。另者，更透過舉辦熱門音樂大賽，風氣影響所及，使一向以傳唱外國流行歌曲為時尚的青年學生大幅度轉變，改聽本國青年自編、自唱的歌曲。

至於黨產會稱救國團編列17萬元要用在真善美基金會兩岸婦女交流參訪活動，救國團說，「真善美基金會」與救國團所成立的婦女志工組織「真善美聯誼會」是兩個不同組織。救國團為配合政府政策推動兩岸民間交流，每年均與真善美基金會合辦「兩岸婦女交流活動」，迄今已辦理十餘年。參加者除「真善美基金會」成員，其餘均為救國團「各縣市真善美聯誼會會長」，所需團費則由參加人員自行負擔，救國團則僅編列少數工作人員行政等相關費用。

此外，關於民進黨立委曾在質詢指出，救國團已被黨產會認定為國民黨附隨組織，去年卻以教新住民孩子組「樂高」的名義，一邊向內政部申請新住民基金補助，一邊對外招生，顯然有不正當連結的問題。救國團則回應，這項活動完全免費，救國團雖接受內政部補助28萬餘元，但投入大量人力與物力，不敷成本，且有關新住民活動，去年全國總計申請290案，經費達3億383萬餘元，救國團僅為其中一案，所占金額極低，而相關計畫擬定後，都須先經縣市政府把關後核轉，再經由內政部組成專家評核小組審核，審核通過後，才能執行辦理。

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