追懸日也能看黨產 黨產會：中保大樓年租金破億元

2019-04-29 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕追懸日也能看到國民黨黨產！行政院黨產會今日表示，台北市忠孝西路的天橋往西邊望去，不僅可以看見夕陽餘暉，還可以看見被國民黨賣掉的崇聖大樓，以及黨營中投公司所持有的中保大樓，國民黨黨產就位於台北市最精華的地段。

黨產會提及，著名的「懸日」景觀，也就是夕陽在兩側高大地景間懸掛的景象，現在台北也看得到；中央氣象局指出，4月29日到5月3日，在忠孝東路、忠孝西路和新生高架橋以西，可能出現「懸日」現象。

「若在這個地點拍攝，黨產也會入鏡喔！」黨產會強調，原本是台北市公有土地的崇聖大樓原址，過去被國民黨買下來之後又賣給包含復華金、中廣等公司變現。

黨產會提及，而旁邊年租金破上億元的中保大樓，還有台北車站旁邊雙子星大樓預定地C1基地，也都是著名「公產變黨產」案例。

據黨產會調查，位於台北火車站前忠孝西路上的「中央產物保險大樓」，曾經由中投公司和中央產物保險公司共同持有，中保大樓和國民黨有相當淵源，該大樓一樓過去曾是國民黨青工會辦公室。

黨產會委員表示，中保大樓是一棟地上19層、地下3層的中古大樓，鄰近台北車站交通便利，中保大樓四分之三都是中投的，租金收入破億元是國民黨最賺錢的收租黨產。

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