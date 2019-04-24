黨產追追追！國民黨賣舊中央黨部賺你億萬元

2019-04-24 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨決定賺你億萬元！行政院黨產會今日推出「黨產追追追」第二集，由台語流利的黨產會副研究員阿雪擔任解說者，介紹國民黨舊中央黨部案，國民黨如何先佔後租、再佔又租還轉賣手法。

黨產會指出，舊國民黨中央黨部在日本時代是赤十字會社，在國民黨政府來台後，由財政部國產局管理變成國家財產，不過自1947年一直到1967年期間，都被當作國民黨中央黨部。

誇張的是，國民黨用了20年後才向國家說要來租這個土地和房屋，當年國產局有與國民黨簽訂契約，強調若沒有要使用的時候要還給國家，結果1971年租約到期，國民黨繼續佔用，還說之前沒付錢也關係，找自己黨員當保證人，與國家簽約要續租土地和房屋。

黨產會提及，後來在1990年國民黨將這塊土地和大樓買下來，2006年又轉賣給張榮發基金會。這整件事最大問題是「一開始國民黨違法佔用國有土地及房舍，購買時也不符合人民向國家購買財產的規定，還轉賣換成現金賺錢」。

黨產會表示，去年已認定國民黨舊中央黨部為不當黨產，祭出處分要求國民黨須將11億3900萬元歸還國家，國民黨至今仍未還錢，正與黨產會進行政訴訟中。

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