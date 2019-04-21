民服社為KMT附隨組織？地檢不起訴處分書意外認證

2019-04-21 12:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨屏東縣黨部主委張雅屏遭指控經費核銷不清，在2016年被「屏東縣民眾服務社」理事長蔡明鎮控告侵占，近日屏東地檢署偵查終結，張女獲不起訴處分；不起訴書內容載明，相關經費為縣黨部「依例」放在服務社帳戶的103年輔選經費」，形同屏東地檢認證國民黨藉民服社進行輔選工作。

行政院黨產會調查民眾服務社是否為國民黨之附隨組織，國民黨過去在聽證會始終否認，並宣稱民眾服務社為人民團體，非由國民黨控制。

不過，屏東地檢署這份不起訴書提及，相關經費為縣黨部「依例」放置在服務社帳戶的103年輔選經費。經費核銷由鄉鎮服務社簽領據提取，各鄉鎮服務社理事長印章交付各鄉鎮市黨部主任使用，係「長年運作慣例」。

對此，南台科技大學財經法律研究所羅承宗表示，這個案子從檢察官不起訴處分書理由，可證明民眾服務社就是國民黨的附隨組織，因為輔選的錢進民眾服務社戶頭，但印章又給縣黨部主任使用。

羅承宗指出，國民黨總裁蔣介石當年特別設計，縣市以下黨部，採秘密方式進行，當年各地服務社宛如「地下黨部」，黨很精明用服務方式，拓展黨務、深耕基層。

羅承宗提及，屏東地檢不起訴處分書進入案件實體，將民眾服務社與國民黨地方黨部的表裡關係，在合理的期間內正確地梳理，足證國民黨與民眾服務社之間的附隨關係。

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