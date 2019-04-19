婦聯會387億充公 裁定停止執行 黨產會︰將抗告

2019-04-19

〔記者陳鈺馥、溫于德／台北報導〕行政院黨產會上月十九日對婦聯會祭出行政處分，將其不當取得的三八七億元收歸國有；婦聯會不服，聲請停止執行。台北高等行政法院認為，黨產會原處分命婦聯會財產收歸國有，將發生難於回復損害且有急迫情事，昨裁准停止執行。黨產會昨強調，一定會提出抗告。

黨產會日前發函給婦聯會，要求於四月十八日前，配合處分書將銀行存款、有價證券及不動產移轉為中華民國所有。未依限移轉國有者，即依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」和「行政執行法」相關規定，辦理強制執行事宜。

婦聯會不服提告，北高行昨趕在黨產會將開啟強制執行的最後一刻，正式裁准停止執行。合議庭認為，原處分命婦聯會移轉國有財產高達三八七億元，一旦執行將發生難於回復之損害；再者，婦聯會財產已被認定為不當取得，依黨產條例相關規定，若無正當理由或黨產會同意，婦聯會不得自由處分；況且黨產會目前尚未決定何時成立特種基金，移轉國有的財產與國庫財產間關係恐有疑義，因此裁准婦聯會聲請。

黨產會發言人施錦芳昨表示，婦聯會透過國民黨「以黨領政」力量，強徵勞軍捐累積出龐大資產，北高行卻裁定移轉國有停止執行，令人難以理解。

黨產會提及，依北高行裁定意旨，命移轉為國有部分暫時停止執行，確認不當取得財產的部分則效力維持。簡言之，北高行認同黨產會對於不當取得財產的調查，且依法不再受理婦聯會聲請許可，使用該筆被認定為不當取得的財產。

黨產會指出，北高行雖將命移轉為國有的部分裁定停止執行，惟婦聯會尚有至少二‧四億元財產可自由運用，不受黨產條例任何限制。

黨產會強調，移轉國有遭到裁定停止的部分，將依法提出抗告，以捍衛立場及維護國家利益，盼法院帶領我國在清查不當黨產的進程上，往前再邁進一步，正面回應國人對於轉型正義價值長久盼望，及落實健全政黨政治的期待。

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