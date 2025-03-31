鍾文智落跑究責 高院審判長邱忠義、受命法官陳勇松送評鑑

股市聞人鍾文智棄保潛逃。（資料照）

2025/03/31 16:47

〔記者楊國文／台北報導〕股市聞人鍾文智炒作台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元被判刑30年5月定讞，卻疑己落跑，經查，高等法院受命法官陳勇松未對鍾延長電子監控以防止脫逃，僅改為加保2千萬元，而且未依規定對外公告、也未做正式裁定或送達檢察官，致檢方無法提抗告，合議庭明顯有疏失責任，司法院指示高院查明並究責；高等法院今上午召開法官自律委員會，由院長高金枝主持，認定合議庭在處理鍾加保2千萬元而未予延長科技設備監控有疏失，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

法官自律委委員由高金枝主持，另有8名委員共9人，其中，合議庭審判長邱忠義本人是委員之一，此案特別加班開會，自上午10時30分起，直到下午4時5分才結束。

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高院前年10月間傳喚鍾文智到庭，當庭命8千萬元交保在外、且定期向轄區警方報到的鍾文智戴上電子腳環，後改為電子手環，並訂10月17日期滿。

期滿前，高院合議庭受命法官陳勇松去年10月9日開庭討論是否延長鍾文智電子手環監控時，檢察官當庭兩度聲請繼續延長電子手環監控，陳當庭諭知「會再下書面裁定」；陳於10月14日請書記官打給檢察官問可否加保兩千萬，院方稱檢方當時的回覆是尊重鈞院決定，陳遂以審理單當成略式裁定，通知鍾的律師辦理加保2千萬元。

鍾於10月17日繳交2千萬元保釋金後，10月18日就未再戴電子手環，陳勇松法官未再以書面通知檢方，檢方無從得知鍾已無電子監控，直到鍾落跑才知此事，但已無法抗告阻止。

鍾落跑一事，引起軒然大波，立委要求司法院說明有無不法。司法院針對此事完成調查後，日前發布聲明說重話，指責高院合議庭裁定鍾文智加保2千萬元保證金，不再延長所施的科技監控時，未當庭向當事人宣示，未製作正式裁定書、未送達檢察官、也未公告，僅於去年10月14日以審理單代替裁定，即逕自片面通知辯護人辦理具保程序，並遲至前天才補行製作「略式裁定」對外公開，已違反刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書的製作規定，損及司法公正，要求高院查明是否違反辦案程序，並究責。

由於合議庭審判長邱忠義日前受訪時，強調處署一切合法，邱說，合議庭未參與鍾文智炒作TDR案的實體審理，對案情一無所悉，只是代替最高法院處理相關強制處分，檢察官也未提出鍾可能棄保逃、可能偷渡的具體事證，合議庭綜合考量下，認為在原本8000萬保釋金、限制出境、出海、定時報到處分下，加保2千萬元，可達到欲羈押的目的，因此無延長科技監控的必要。

不過，邱遭劍青檢改發佈聲明砲轟合議庭違法裁定，還誣賴檢方，要求高院對合議庭法官啟動評鑑程序或議處。

邱忠義。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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