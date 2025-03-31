為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為救妻女！曼谷豪宅天空步道斷裂前 韓籍猛尪「全力一跳」奇蹟逃生

    有網友拍到，一名男子在連結大樓的天空步道斷裂前，用盡全力跳到另一邊逃生成功，事後男子如此拼命原因曝光，令無數網友動容。（圖擷取自社群平台「X」、Bowyuri สะใภ้เกาหลี 臉書粉專）

    有網友拍到，一名男子在連結大樓的天空步道斷裂前，用盡全力跳到另一邊逃生成功，事後男子如此拼命原因曝光，令無數網友動容。（圖擷取自社群平台「X」、Bowyuri สะใภ้เกาหลี 臉書粉專）

    2025/03/31 17:00

    另開新視窗：強震太恐怖！曼谷豪宅「天空步道」斷裂墜落 驚悚影片曝光

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生淺層強震，鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃，導致多棟高樓建築受損，其中首都曼谷的一處高級豪宅，其連結3棟大樓的天空步道，不堪劇烈晃動應聲扯斷與墜落。有網友拍到，一名男子在天空步道斷裂前，用盡全力跳到另一邊逃生成功，事後男子如此拼命原因曝光，令無數網友動容。

    綜合外媒報導，位在泰國曼谷通羅區的高級豪宅「Park Origin Thonglor」，總共有3棟摩天高樓，分別為39層、53層和59層。當地28日下午發生強烈地震時，3棟大樓不僅出現劇烈搖晃，甚至連接大樓之間的天空步道也開始逐漸斷裂，最終隨著大量碎片從高空中落下，畫面十分恐怖，相關影片也在社群網路上被瘋傳。

    有不少眼尖網友從這些影片中發現，其中一條天空步道在斷裂前10秒左右，有一名男性住戶不顧危險，急速衝上正在斷裂中的步道，並用盡全力跳到另一邊，整過程險象環生，宛如電影般情節般。這段畫面掀起網友熱烈討論，事後泰國女網紅寶尤莉（Bowyuri）出面證實，影片中的男子其實是她韓國籍丈夫。

    寶尤莉指出，丈夫當時原本在C棟52樓的健身房運動，未料發生強烈地震，丈夫擔心人在B棟住家的妻女安危，於是立即奔向天空步道，試圖衝捷徑回家，然而步道卻開始斷裂，不過丈夫一心只想救出妻女，最終仍不顧危險一口氣跳過去，「看到影片時我的心都涼了，還好老公平安無事，只有手臂些微擦傷。」

    對於丈夫在危急時刻的舉動，寶尤莉表示讓她非常感動，事後也特地帶丈夫去他愛吃的餐廳，讓丈夫壓壓驚。消息曝光後，網友們也紛紛大讚說，「平安就好」、「願佛祖護佑你」、「為了家人什麼都不怕，好男人！」、「看得我心臟差點停了，也太勇敢了吧！」、「那一跳不只是勇氣，更多的是對妻女的愛！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播