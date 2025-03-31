為救妻女！曼谷豪宅天空步道斷裂前 韓籍猛尪「全力一跳」奇蹟逃生

有網友拍到，一名男子在連結大樓的天空步道斷裂前，用盡全力跳到另一邊逃生成功，事後男子如此拼命原因曝光，令無數網友動容。（圖擷取自社群平台「X」、Bowyuri สะใภ้เกาหลี 臉書粉專）

2025/03/31 17:00

另開新視窗：強震太恐怖！曼谷豪宅「天空步道」斷裂墜落 驚悚影片曝光

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生淺層強震，鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃，導致多棟高樓建築受損，其中首都曼谷的一處高級豪宅，其連結3棟大樓的天空步道，不堪劇烈晃動應聲扯斷與墜落。有網友拍到，一名男子在天空步道斷裂前，用盡全力跳到另一邊逃生成功，事後男子如此拼命原因曝光，令無數網友動容。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，位在泰國曼谷通羅區的高級豪宅「Park Origin Thonglor」，總共有3棟摩天高樓，分別為39層、53層和59層。當地28日下午發生強烈地震時，3棟大樓不僅出現劇烈搖晃，甚至連接大樓之間的天空步道也開始逐漸斷裂，最終隨著大量碎片從高空中落下，畫面十分恐怖，相關影片也在社群網路上被瘋傳。

有不少眼尖網友從這些影片中發現，其中一條天空步道在斷裂前10秒左右，有一名男性住戶不顧危險，急速衝上正在斷裂中的步道，並用盡全力跳到另一邊，整過程險象環生，宛如電影般情節般。這段畫面掀起網友熱烈討論，事後泰國女網紅寶尤莉（Bowyuri）出面證實，影片中的男子其實是她韓國籍丈夫。

寶尤莉指出，丈夫當時原本在C棟52樓的健身房運動，未料發生強烈地震，丈夫擔心人在B棟住家的妻女安危，於是立即奔向天空步道，試圖衝捷徑回家，然而步道卻開始斷裂，不過丈夫一心只想救出妻女，最終仍不顧危險一口氣跳過去，「看到影片時我的心都涼了，還好老公平安無事，只有手臂些微擦傷。」

對於丈夫在危急時刻的舉動，寶尤莉表示讓她非常感動，事後也特地帶丈夫去他愛吃的餐廳，讓丈夫壓壓驚。消息曝光後，網友們也紛紛大讚說，「平安就好」、「願佛祖護佑你」、「為了家人什麼都不怕，好男人！」、「看得我心臟差點停了，也太勇敢了吧！」、「那一跳不只是勇氣，更多的是對妻女的愛！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法