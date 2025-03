不「獸」控制！「狗媽媽」怪癖曝光 與吉娃娃拍攝性愛影片PO網販售

2025/03/31 17:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州一名自稱「狗媽媽」的女網紅,因拍攝並販售涉及與寵物吉娃娃發生性行為的影片,日前遭警方逮捕,面臨多項重罪指控。

綜合外媒報導,據馬里昂郡警長辦公室發布的聲明,27歲的古明斯基(Logan Guminski)於3月21日被捕,被指控兩項重罪,包括與動物發生性行為以及拍攝涉及動物的性行為。警方表示,案件源於今年1月的匿名舉報,線報稱古明斯基曾在Instagram上發布與狗發生性行為的影片。偵探巴茨(Detective Batts)於1月28日展開調查。

經過數月蒐證,警方掌握多張照片與影片,確認古明斯基即為畫面中的當事人,受虐動物則為她的寵物吉娃娃。在審訊中,古明斯基承認自己是Instagram上的「狗媽媽」及「內容創作者」,她販售性露骨的照片與影片以牟利。她供稱,曾製作並與另一名社交媒體用戶分享該影片,對方支付了500美元(約新台幣1.6萬元)作為報酬。此外,她還透露曾與另一隻狗發生性行為,並將這些影片儲存在手機中。

令人震驚的是,儘管案情曝光,古明斯基的Instagram帳號仍然活躍,帳號內充斥著她擁抱、親吻狗隻的貼文。在案發前的3月13日,她甚至發布了一則玩笑性貼文,使用一款特效顯示「你的男人長什麼樣」,結果竟出現一張狗的照片,並配文:「我還能說什麼呢……牠們簡直就是我的全世界。」

