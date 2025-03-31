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    不「獸」控制！「狗媽媽」怪癖曝光 與吉娃娃拍攝性愛影片PO網販售

    美國佛羅里達州一名自稱「狗媽媽」的女網紅，因拍攝並販售涉及與寵物吉娃娃發生性行為的影片，日前遭警方逮捕，面臨多項重罪指控。（圖翻攝自X/@alexgumx）

    美國佛羅里達州一名自稱「狗媽媽」的女網紅，因拍攝並販售涉及與寵物吉娃娃發生性行為的影片，日前遭警方逮捕，面臨多項重罪指控。（圖翻攝自X/@alexgumx）

    2025/03/31 17:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名自稱「狗媽媽」的女網紅，因拍攝並販售涉及與寵物吉娃娃發生性行為的影片，日前遭警方逮捕，面臨多項重罪指控。

    綜合外媒報導，據馬里昂郡警長辦公室發布的聲明，27歲的古明斯基（Logan Guminski）於3月21日被捕，被指控兩項重罪，包括與動物發生性行為以及拍攝涉及動物的性行為。警方表示，案件源於今年1月的匿名舉報，線報稱古明斯基曾在Instagram上發布與狗發生性行為的影片。偵探巴茨（Detective Batts）於1月28日展開調查。

    經過數月蒐證，警方掌握多張照片與影片，確認古明斯基即為畫面中的當事人，受虐動物則為她的寵物吉娃娃。在審訊中，古明斯基承認自己是Instagram上的「狗媽媽」及「內容創作者」，她販售性露骨的照片與影片以牟利。她供稱，曾製作並與另一名社交媒體用戶分享該影片，對方支付了500美元（約新台幣1.6萬元）作為報酬。此外，她還透露曾與另一隻狗發生性行為，並將這些影片儲存在手機中。

    令人震驚的是，儘管案情曝光，古明斯基的Instagram帳號仍然活躍，帳號內充斥著她擁抱、親吻狗隻的貼文。在案發前的3月13日，她甚至發布了一則玩笑性貼文，使用一款特效顯示「你的男人長什麼樣」，結果竟出現一張狗的照片，並配文：「我還能說什麼呢……牠們簡直就是我的全世界。」

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