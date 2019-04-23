黨產會5點聲明！「此時此刻」速將不當黨產移轉國家

2019-04-23 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日發表5點聲明提及「此時此刻，我無法參加現行制度初選」、「對中華民國的發展及守護願負起責任」」；行政院黨產會今日仿照「國瑜體」，也在官方臉書發表5點聲明強調，「此時此刻，我們呼籲政黨還有他的附隨組織，儘速將不當黨產移轉回國家。」

黨產會表示，「1.首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護不當黨產處理委員會的海內外朋友，深深表示感謝！」

黨產會指出，「2、在追求民主法治的這段日子中，我們深刻的體會到只有將不當黨產清理完畢，政治環境才會更好。只有公平的政黨政治，我們才能真正迎來民主！」

黨產會提及，「3、對於調查出的上百億不當黨產，此時此刻，我們呼籲政黨還有他的附隨組織儘速將不當黨產移轉回國家。」

黨產會表示，「4.長久以來政黨還有他的附隨組織熱衷於累積財產，已經離民主法治越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望透過調查讓每個公民都能夠了解事實，關注社會脈動，重視公平正義，讓取之於民的財產能順利回國庫。」

最後強調，「5、本會因民意賦予重任而誕生，也盼在任務完成後終結，我們熱愛民主法治，對國家財產的清查及守護，本會願負起責任，不畏流言造謠攻擊，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、不當黨產歸零。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/