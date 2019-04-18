婦聯會387億暫免收歸國有 黨產會痛批：什麼時候還錢

2019-04-18 19:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕働！國庫痛失387億元！台北高等行政法院今日裁定，婦聯會387億元移轉國有的行政處分「停止執行」。對此，黨產會痛批，婦聯會什麼時候還錢。

黨產會日前發函婦聯會，要求於4月18日前，配合處分書將銀行存款、有價證券、不動產移轉為中華民國所有。未在期限內移轉國有，即依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」和「行政執行法」相關規定，辦理強制執行事宜。

婦聯會不服黨產會行政處分提告，北高行法院今日趕在政府將開啟強制執行的最後一刻，火速裁定停止執行，讓婦聯會暫時免於收歸國有，全案黨產會尚可抗告。

對此，黨產會表示，依北高行裁定意旨，命移轉國有部分暫時停止執行，確認不當取得財產的部分，則效力維持。簡言之，北高行認同黨產會對於不當取得財產調查，且依法不再受理婦聯會申請許可，去動用不當取得財產。

黨產會指出，北高行雖將命移轉為國有的部分裁定停止執行，但婦聯會尚有至少2.4億元財產可自由運用，不受黨產條例的任何限制。

黨產會強調，移轉國有遭到裁定停止的部分，將依法提出抗告，以捍衛立場及維護國家利益，盼法院帶領我國在清查不當黨產的進程上，往前再邁進一步，正面回應國人對於轉型正義價值長久盼望，及落實健全政黨政治的期待。

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