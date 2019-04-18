婦聯會財產收歸國有 法院公布裁定「停止執行」理由

2019-04-18 19:08

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會上月19日對婦聯會祭出行政處分，將其不當取得的387億元收歸國有，由國家納入「特種基金」；婦聯會不服，聲請停止執行。台北高等行政法院認為，黨產會原處分命婦聯會財產收歸國有，將發生難於回復損害且有急迫情事，稍早裁准婦聯會聲請，可抗告。

合議庭認為，原處分命婦聯會移轉國有財產高達387億元，屬於鉅額；且若未依限期移轉國有，黨產會即可移送行政執行，因此原處分有隨時開始執行之虞，一旦執行將發生難於回復之損害且情況緊急，若法院未即時處理，則難以救濟。

再者，婦聯會財產已被認定為不當取得，依黨產條例相關規定，若無正當理由或黨產會同意，婦聯會不得自由處分，已足以確保若黨產會日後勝訴確定，對婦聯會財產移轉返還或追徵效果，也能避免婦聯會脫產；且在考量並權衡公益、私益比例後，387億財產一旦被執行，對婦聯會與國家利害影響大不相同。

合議庭也考量婦聯會在訴訟中表明：「依促轉條例規定，這些移轉國有的不當財產會成立特種基金加以運用，該特種基金尚未設立，故今年該款項不會動用，明年成立該特種基金需經立法院通過，之後才有可能會動用款項」，認為黨產會目前尚未決定何時成立特種基金，移轉國有的財產與國庫財產間關係恐有疑義，因此裁准婦聯會聲請。

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