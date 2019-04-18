婦聯會387億移轉國有獲裁定「停止執行」 黨產會：一定抗告

2019-04-18 18:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年3月祭出行政處分，認定婦聯會387億元財產為不當黨產，須收歸國有；事後婦聯會不服，聲請停止執行，台北高等行政法院今日裁定「停止執行」；對此，黨產會強調，一定會提出抗告。

黨產會日前發函給婦聯會，要求於4月18日前，配合處分書將銀行存款、有價證券及不動產移轉為中華民國所有。未依限移轉國有者，即依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」和「行政執行法」相關規定，辦理強制執行事宜。

對此，婦聯會不服處分聲請停止執行，在強制執行最後一刻，台北高等行政法院今日下午裁准停止執行，尚未說明理由，全案可抗告。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會一定提抗告，目前黨產會尚未收到北高行裁定書，不知道停止執行是停止執行哪一部分，也不知道停止執行理由。

施錦芳批評，法院書記官有打電話給黨產會律師，告知法院下午裁了停止執行，律師有問書記官裁定內容，到底是停了哪幾項，因為黨產會命移轉處分有好幾項，書記官也說不清楚，行政法院可以這樣搞嗎？

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