婦聯會開庭批「超級太上皇」 黨產會：無停止執行必要

2019-04-04 08:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會387億元移轉為國有案，因婦聯會不服聲請停止執行，台北高等行政法院昨日臨時召開準備程序庭，婦聯會當庭認為處分有不可回復之損害，並質疑黨產會是「超級太上皇」。事後，黨產會發文指出，「不知哪來的聯想」，尚留2.4億元給婦聯會，其餘不當取得勞軍捐款項應收歸國有，尚無停止執行必要。

婦聯會主委雷倩今日凌晨也在臉書發文大罵，法官通知開庭，「黨產會倨傲的孫斌大委員竟親自出庭。我們對他的言論不敢苟同」，孫斌指稱婦聯會不斷聲請停止執行，顯然有脫產之意圖云云，惟其指控與事實全然不符。

對此，黨產會駁斥，婦聯會財產移轉國有的決定是經過詳盡調查，及聽證程序所作成的行政處分，以婦聯會受黨產會監管後的情況來看，婦聯會每年基本行政費用約3千萬元。

黨產會指出，在本案行政處分中，婦聯會名下資產約有2.4億元，被排除在移轉國有範圍外，可以自由運用，足供婦聯會維持正常運作。

再者，本次移轉為國有財產並沒有變價的疑慮，且依法將由中央成立「特種基金」，依政府預算制度妥善規劃使用。黨產會強調，「就其他資產應移轉國有的處分，尚無停止執行的必要」。

黨產會提及，會以推估方式計算婦聯會的現存利益，主因是「勞軍捐」部分資料遭到婦聯會前主委辜嚴倬雲等人銷毀，經與婦聯會尚未銷毀的其他帳目資料詳加比對，結果吻合，足以證明黨產會的計算方式可反映事實。

黨產會指出，經推估數額，勞軍捐現存利益應尚有466億元，遠大於婦聯會現有財產，故依黨產條例應將除保委會經費2.4億元外，其餘財產皆命移轉為國有。

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