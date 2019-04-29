KMT賣黨產給中投賺20億 黨產會將建「黨產資料庫」

2019-04-29 09:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為全面釐清國民黨經手黨產流向，行政院黨產會今年6月前將設立「黨產資料庫」，公布第一階段土地調查資料。據黨產會調查，國民黨曾將100多筆供民眾服務社使用的不動產出售給黨營事業中投公司，「左手賣右手」賺進20多億元。

黨產會發言人施錦芳表示，預計今年上半年6月以前將建立「黨產資料庫」，會在官網公布黨產取得方式、房屋土地來源，讓外界知道國民黨不動產來自公有或私有，揭露價額以公告現值為主。第一階段先上線的是國民黨、民進黨之財產，下一階段公布附隨組織的財產，若有調查新的黨產，資料也會隨時更新。

據黨產會調查，國民黨1994年法人登記申報資料，其不動產土地高達13萬9935坪，已有12萬2729坪，被國民黨移轉賣給黨營事業或第三人，如今黨名下只剩1萬多坪土地。

黨產會委員表示，國民黨於2006年開始，陸續將手上100多間民眾服務社使用的黨產房舍，出售給黨營中投底下光華等多家公司，賺進20幾億元，國民黨再「售後回租」，讓「房東」中投收租金，不動產多數仍為區黨部與民眾服務社使用，若屬於宿舍類不動產，大多數被中投轉賣變現。

委員指出，這一些黨產賣給中投底下光華後，光華又透過法人合併、分割，將黨產登記於昱華、欣光華等子公司，國民黨付租金給「房東」中投公司幫做業績，讓中投有租金收入。

「中投是一家黨營營利公司，專門幫黨賺錢！」委員提及，中投持有不動產須繳地價稅，不會給國民黨無償使用房舍，有租金收入財報才好看，向銀行貸款更方便，中投也替國民黨操作及投資股票，這幾年營運都是賺錢的。

委員強調，中投光一年租金收入好幾億元，不只租房舍給黨當地方黨部，中投名下八德大樓也租給國民黨中央當辦公室，調查黨產可以發現「國民黨是台灣玩不動產的先驅者」，懂得跟著政策一直操作。

「只要是查得到黨產，連以前賣掉的都會在資料庫！」委員表示，國民黨黨產現在賣剩至100多筆，十幾年來被國民黨出售的有中影、中視、中廣、國發院土地、台北市黨部大樓、大孝大樓、舊中央黨部等，詳細資料未來將逐一公布。

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