黨產會：救國團辦亞洲野營 國民黨決定讓國家買單

2019-05-01 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕你辦野營，國家買單！行政院黨產會去年認定救國團為國民黨之附隨組織，近日查出過去「中國青年反共救國團」舉辦亞洲青年野營，救國團所需經費是經過國民黨中常會決定，會議結論載明「所需經費請嚴主席家淦同志合辦，並由本會令電有關從政同志協助解決」。

黨產會調查，1955年5月10日，時任國民黨秘書長的張厲生將該黨中常會第186次會議紀錄，呈報予總統府。其中第五組報告提及，救國團於本年7月間舉辦為期30天「亞洲青年野營活動」，邀請亞洲各國青年代表參加，參加人員預定100名。

其中辦野營活動的經費，國民黨在中常會決定「所需經費請嚴主席家淦同志合辦，並由本會令電有關從政同志協助解決」。

不僅如此，1968年救國團想在台中增建青年育樂中心，台中市政府已編列80萬預算，撥用游泳池鄰近的公有土地280坪，救國團又希望省政府再支援建築費用200萬元。

黨產會指出，過去救國團在戒嚴時代辦活動由國家買單，現在救國團逐漸轉型為專營休閒育樂的營利事業，但因為最初負責國民黨青年組織工作，從國家獲得一般民間企業無法取得的資源，以及合作管道。

此外，黨產會發言人施錦芳受訪談及，救國團過去深入校園，灌輸青年學子愛國思想，以前有一首必唱歌曲叫「中國青年反共救國團團歌」，她學生時代上軍訓課時都一定要唱，學校軍訓教官也是救國團的人，國民黨政府以前藉由救國團在管控學生思想。

據悉，「中國青年反共救國團團歌」歌詞改過一次，最早歌詞是「時代在考驗著我們，我們要創造時代，革命的青年大家團結一起來，反侵略、反殘暴，掀起青年救國的高潮，驅俄寇、殺朱毛，誓復國仇救同胞，團結奮鬥、服從領袖，重建三民主義新中國，讓青天白日大地普照」。

自從救國團不反共後，便將團歌歌詞改為「時代在考驗著我們，我們要創造時代，熱情的青年快下決心一起來，有理想、有目標，掀起青年救國的高潮，不怕苦、不怕難，共同建設好家邦．．．」

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