救國團不滿被指附隨組織 聲請停止執行敗訴定讞

2019-02-27 19:09

〔記者楊國文／台北報導〕社團法人中國青年救國團（簡稱救國團）被不當黨產處理委員會認定是其附隨組織，救國團不服，向台北高等行政法院聲請停止執行，但被判敗訴駁回，救國團仍不服，再提起抗告，最高行政法院認為，尚無發生難以回復損害的情形，或情況緊急的急迫性，與行政訴訟法規定的停止執行要件不符，今駁回救國團抗告案，全案確定。

黨產會是依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」相關規定，立案調查，並於前年2月24日、10月24日舉行聽證後，認定救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，認定是國民黨的附隨組織。救國團不服，向台北高等行政法院聲請停止執行。

北高行審理後，認為救國團的主張，與行政訴訟法規定的停止執行要件不符，且黨產會也有針對救國團動支許可申請即時處理，無法認定救國團的營業自由受到難以回復的損害，或有救國團主張的權益受損等情形，亦難認救國團有「將發生難以回復的損害，且情況緊急」情事，駁回救國團的聲請。救國團不滿，提起抗告。

最高行政法院認為，黨產會雖認定救國團為國民黨附隨組織，待執行即可發生法律效果的確定處分，一旦本案訴訟認為原處分違法而判決撤銷確定，原處分的確認效力隨即消滅，並無不能回復的情形。

其次，原處分雖認定救國團為國民黨附隨組織，但是不當然發生確認救國團的現有財產，即是黨產條例所稱不當取得之財產的法律效果，當須符合黨產條例第5條第1項的要件，救國團的現有財產才會被推定為不當取得的財產，而依同條例第9條第1項前段規定，發生原則上禁止處分的法律效果，因此，原處分也無停止執行的急迫性，難以認定有情況緊急，今駁回抗告案確定。

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