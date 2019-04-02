被指辦「黨化運動」不滿 救國團駁斥「是救國運動」

2019-04-02 13:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕 對於日前黨產會指救國團為「黨化運動」，救國團今天駁斥，在當時時空背景下，所辦活動都是「救國運動」，並批評黨產會未充分查證歷史，只是想藉著圖片編織一套自以為是的故事，是在操作輿論風向。

救國團說，民國40年至60年間風雨飄搖的時代，各項救亡圖存的工作，都是匯集了全國上下所能動員的各項資源而努力，因此有所謂的全民國防及全民總動員等舉措以避免國家被赤化。

救國團解釋，民國61年救國團總團部編印了「青年活動二十年」一書，該書中載明自民國41年至61年間，救國團辦理的重要活動包括：辦理青年建艦復仇從軍報國運動、青年保衛金馬運動、青年響應「毋忘在莒」運動、青年實踐中華文化復興運動、支援大陸青年反共抗暴運動、聯繫海外僑校與華僑青年團體、巡迴演講、反共義士接待、民族精神教育，留學生服務、國際青年服務、青年戰地政務研習、優秀青年升學軍事學校、大專青年集訓、青年研究國家建設、青年社會服務。同時也辦理青年假期自強活動、青年學術、文藝、社團、進修、技藝、學生工讀等多元性活動。

救國團表示，當年為配合政府政策，所辦理的活動絕不是「黨化運動」而是「救國運動」，這些活動不論對於國家的安全、經濟的發展、生活品質的提升，做出了許多的貢獻。且許多綠營政治人物也都參加過救國團活動，甚至是會務主管，足證救國團是不分黨派。

救國團並批評，負有行政中立義務的行政機關-黨產會對於救國團當年的努力付出及對國家社會的貢獻都故意不提，反而刻意說成是「黨化運動」，顯然黨產會不是在追求歷史的正確解讀，只是任意套用圖片，只看自己想看的、說自己想說的，然後就說這是歷史真相，握有行政高權的機關如此操作輿論風向，令人難以苟同。

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