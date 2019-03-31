參加救國團交友聯誼是青年活動？黨產會一張圖揭密…

2019-03-31 20:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕你以為參加救國團交友聯誼活動是青年活動嗎？行政院黨產會在官方臉書揭密指出，救國團是國民黨的附隨組織，以前的人參加的其實是「黨化運動」。

黨產會表示，很多人或很多人的爸媽都有一段救國團聯誼交友的青春回憶，「你以為你參加的是青年運動嗎？其實是黨化運動喔！以前救國團是國防部的。」

黨產會在機密文件得知，國民黨的青運工作，主要透過青年反共救國團一切活動而展開；國民黨更透過救國團，選拔優秀青年介紹入黨。

黨產會更引用中研院學者吳叡人出席黨產會聽證會的發言，替不了解救國團的年輕網友解惑。

吳叡人提及，救國團負責青年運動，但國民黨廣義社會運動，並不是由下而上的社會運動，而是由上以下組織性動員，目的是為了控制社會，「戒嚴時期只有國民黨可以搞社會運動，其他人要搞是要殺頭的」

面對有人質疑「現在好好的管他過去幹什麼」，黨產會也強調，公開史實是希望讓大家更好理解，從前黨國不分威權體制下，政黨如何滲透在你我的生活中，壟斷機會獲得利益和特權。

黨產會說明，該會任務是將過去累積而來的不公平抹除，還給大家公平競爭的政黨政治，一個永續發展的民主台灣。

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