真善美基金會赴中參訪 救國團欲出錢派人服務

2019-05-01 13:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕真善美基金會要去中國進行兩岸婦女交流，救國團竟要出錢、出人服務！行政院黨產會本週審查救國團所申請經費許可案發現，救國團編列17萬元要支付工作人員費用，用在真善美基金會參訪活動；對此，黨產會委員批評，救國團和真善美基金會是什麼關係，救國團要花錢出人服務，「兩岸婦女交流到底關救國團啥事！」

據了解，真善美基金會成立於1997年，現任基金會董事長為李鍾桂，李女同時為救國團榮譽召集人；真善美基金會是李擔任救國團主任期間，為紀念其父李康五先生，乃與母親胡芝芬共同捐贈500萬元成立。

真善美基金會這次所舉辦的兩岸婦女交流參訪團，總計有25名團員，每人繳交2萬9500元，救國團則編17萬元支付工作人員團費，要隨團去中國服務參訪團。

黨產會委員表示，真善美基金會是以李鍾桂為首成立的一個婦女組織，與救國團本身又沒關係，基金會要辦兩岸婦女交流活動，救國團為什麼要花錢去幫基金會，這關救國團什麼事？

委員批評，真善美基金會又不是救國團成立的，難道因為基金會董事長是李鍾桂，救國團就必須要出錢派人？如果扶輪社要出國交流，救國團要不要比照出錢、出人服務，這實在令人匪夷所思。

「還有禮品費用！」委員指出，兩岸婦女交流活動是真善美基金會辦的，救國團為何要出人當工作人員，還要花錢買禮品，救國團到底是誰要去中國服務？黨產會認為這部分很有疑義，將再請救國團說明經費用途。

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