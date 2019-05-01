救國團用「樂高」拿補助兼做生意？ 綠委促內政部改善

2019-05-01 11:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委李俊俋今在立法院內政委員會質詢時指出，救國團已被黨產會認定為國民黨附隨組織，去年卻以教新住民孩子組「樂高」的名義，一邊向內政部申請新住民基金補助，一邊對外招生，顯然有不正當連結的問題。李俊俋強調，內政部不應再補助被認定為附隨組織的團體，同時也應修改基金管理辦法與補助標準，避免排擠作用。

對此，內政部長徐國勇表示此舉確有不妥，可能造成一些爭議，並當場允諾將朝李俊俋要求的方向處理。

李俊俋今指出，救國團底下還有基金會跟自營公司等，是一個「巨大的怪獸」，但因為救國團本身是登記為非營利社團法人，因此去年間仍二度向內政部申請到新住民基金補助。

根據李俊俋提出的資料，內政部兩次補助的事項，包括去年5月5日補助救國團辦理「多元樂高機器人真有趣」活動12萬9800元，以及去年12月26日補助辦理「數位化科學實驗與動力體驗營」28萬2600元，而兩者實際上都是「樂高」相關課程。

李俊俋質疑，救國團是以「新住民子女托育多元推廣活動」的名義向內政部申請活動補助，但拿了補助之後居然又對外招生，根本是變成「補助收進來，救國團發大財」。

除了一手拿補助、一手招生做生意的問題以外，李俊俋也提到，去年12月救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，救國團因拒絕歸還黨產，正遭行政執行署強制執行，但卻仍然以非營利社團法人的名義向內政部各項基金申請補助，恐怕並不適當。

李俊俋當場要求，未來包括新住民基金在內的各項基金，內政部都不應再拿來補助政黨附隨組織與爭議團體，同時也應修改管理辦法及補助標準，避免出現排擠效應，更重要的是必須讓基金管理更加公開透明，讓錢能夠真正花在刀口上，這才是真正的轉型正義。

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