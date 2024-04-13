台南仁壽宮保生大帝誕辰巡狩遶境活動展開 13宮廟共襄盛舉

仁壽宮展開巡狩遶境活動，辜厝翰林院金獅陣共襄盛。（記者吳俊鋒攝）

2024/04/13 09:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以「王醮暨遊社」獲文化部登錄為重要民俗的台南歸仁區仁壽宮，主祀保生大帝，是當地的信仰中心，今天展開神明誕城的巡狩遶境活動，角頭13宮廟共襄盛舉；啟程時，市長黃偉哲也上香、扶轎，逾2000信眾隨行，虔誠參拜，場面熱烈。

仁壽宮與關廟山西宮、歸仁保西代天府昔稱台南東門城外三大廟，而「南關線三大廟王醮暨遊社」也在2019年獲得文化部認證為重要民俗，是遠近馳名的傳統信仰，香火鼎盛。

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保生大帝的誕辰將至，仁壽宮今天舉辦巡狩遶境活動，轄下8里、5角頭的13間宮廟前來相挺，上午從廣場集結後出發。

啟程前，仁壽宮主委張鈴宏帶領各界參拜，黃偉哲與立委王定宇、林俊憲，以及市議員郭鴻儀、陳皇宇、吳禹寰等也到場上香，並迎請保生大帝、福德正神、註生娘娘、中壇元帥、文昌帝君等神明入轎。

黃偉哲指出，能夠參與重要民俗的遶境活動，相當榮幸，希望神明保佑國泰民安、風調雨順，鄉親們都能身體健康、萬事如意、發大財。

狩巡遶境活動仍依循傳統，北安宮擔任先鋒轎，今年出陣的宮廟為辜厝翰林院金獅陣、後市五公禪院宋江陣與看西清水宮宋江陣等。

神轎部分，依序為北安宮、看東弘農宮、看西武聖宮、辜厝翰林院、灣厝北極殿、檳榔園翰林院、崁仔頭清水、許厝代天府、歸仁忠順府、後市五公禪院、看西清水宮、許厝文衡聖帝堂、崁仔下觀音堂，仁壽宮壓軸。

一些宮廟也出動娘子軍推扶神轎，歸仁國中的學子則擔任牌班人員，地方男女老幼都來參與這場宗教盛事。

仁壽宮保生大帝巡狩遶境，啟程時市長黃偉哲也到場扶轎。（記者吳俊鋒攝）

依循傳統，北安宮擔任遶境的先鋒轎。（記者吳俊鋒攝）

歸仁國中的學子擔任牌班人員。（記者吳俊鋒攝）

一些宮廟也動員娘子軍，推扶神轎，參與遶境。（記者吳俊鋒攝）

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