中市創新設計賽 民眾投訴「 扶植中國產業」

2019-08-29 19:27

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕台中市政府舉辦產業創新設計競賽，本報接獲讀者爆料質疑，競賽以扶植在地產業為宗旨，今年卻有很多中國團隊參加，市府究竟要扶植台中還是中國的產業？市府經發局回應，參賽不限國籍，評審作品採「盲選」，過程將公正、公開。

經發局去年開始舉辦台中創新設計競賽，希望能挖掘更多優秀的設計人才，今年度競賽主題為「結合在地產業，工業設計及產業創新」，分專業組及創新組，總獎金100萬元，盼協助提升在地產業動能。

讀者向本報投訴 入選60件 好幾件是中國團隊

但讀者向本報投訴，今年參加該競賽，結果公布入選的60件作品，有好幾件都是中國的學校團隊，質疑去年首次舉辦，入選幾乎都是台中團隊，但今年中國團隊卻佔了不少名額，因這項比賽宗旨是要扶植台中在地產業，認為評審結果和宗旨背道而馳。

他並說，他的作品也參加台南市政府和工研院合辦的比賽，並順利入圍獲獎，比賽過程中，設計者要當面向評審解說設計理念和作品功能，但台中的創新設計競賽卻只有書面審查，設計者不用出席說明，質疑評審過程黑箱作業。

市議員張玉嬿也直批，中國參賽團隊無法理解台中產業的需求，也無法讓在地產業更有競爭力，參賽只為得獎而己，建議2020年修改競賽簡章，務實扶植國內產業技術，限本國籍人士報名即可，落實產業及設計搭橋接軌。

中市經發局：盲選模式 只有3件是中國作品

經發局表示，參賽資格是不限國籍之年滿18歲以上人士皆可報名，執行單位是朝陽科技大學，10位評審委員均是外聘，第一階段初審以線上觀看作品形式，是評委無法得知參賽隊伍的「盲選」模式，公正、公開，共計60件入圍決選，其中有3件是中國作品。

經發局說明，去年競賽是首辦，成效備受肯定，知名度也打開了，才會有中國作品參賽。但既然主要是協助台中產業發展，強調可進行商轉之技術或鼓勵本國人創意發明，競賽簡章的報名資格將納入外界意見參酌。

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