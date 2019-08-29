還有其他台灣人在中國失蹤？ 陸委會：目前僅李孟居一案

2019-08-29 18:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居入境中國後失聯，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，我方已透過管道聯繫中國大陸與香港政府，希望給予我方當事人入出境資訊加以研判。海基會指出，已發函給海協會請求協助。

邱垂正指出，日前接獲李孟居家屬反映，李入境中國大陸後失聯，隨即透過刑事局、海基會等管道，向陸方查詢，但陸方尚無回應。過去兩岸已簽署「兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」、「海峽兩岸投資保障和促進協議」，雙方有人身自由跟安全保障的共識，希望陸方能夠落實協議執行，向我方通報。

臉書「抗爭少女日記」粉絲專頁今天貼文指出，李孟居深圳失蹤案，其親友向專頁告知李孟居8月20日傳送過一張解放軍在香港邊境集結的照片後失聯。專頁還說，經多番打探，發現近日在中國境內失蹤的台灣人個案，竟然不只一宗，事件極不尋常。

邱垂正說，目前疑似失蹤案例只有這一件，家屬稱當事人在香港期間還有保持聯繫，入境中國大陸後就失聯，我方已透過管道聯繫中國大陸與香港政府，希望能找到下落，讓他早日平安回台。被問到此是否「李明哲案」翻版？邱垂正強調，「我們不願過度揣測這個案」。

外傳中國「國家安全部」日前發出一份機密文件，要求廣東省國安廳與港府配合，逮捕數名美籍或台籍人士，指控他們是間諜，並將香港抗議升溫主因，推給美、台背後操控。

對此，邱垂正強調，濫用政治司法等工具殘害人權，是中共維穩常用的卑劣手段。這種作法無助於平息香港社會紛爭，只會讓國際社會更加唾棄中共政權，累積世人對中共的仇恨。陸委會提醒民眾赴陸安全，同時呼籲中共「為政以德、養民以惠」，勿傷及無辜民眾，成為國際惡名。

邱垂正指出，中媒指控台灣介入香港內部，陸委會已多次強調，支持香港民主自由，但不會介入香港的內部事務，也希望各方能夠理性對話，讓香港能回歸平靜、穩定。中共左媒報導都是子虛烏有、純屬虛構，完全不是事實，居心叵測，掩飾自身失敗事實，推給不存在的外力介入，陸委會對此加以譴責。

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