一口氣來3架！美軍機今通過台灣海峽與巴士海峽

2019-08-29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現，今（29）日美軍3架軍機飛過台灣附近空域，其中1架更沿著海峽中線飛行，分別為1架MC-130多功能飛機、1架RC-135偵察機、1架B-52同溫層堡壘轟炸機，3架飛機最後均飛往南海。

追蹤美國空軍的Twitter帳號「Aircraft Spots」今中午12點41分發布訊息，內容提到美國空軍編號「12-5763 singe11」的MC-130多功能飛機，從嘉手納基地起飛，並飛越台灣海峽中線，抵達中國南海附近空域執行任務。

「Aircraft Spots」中午12點48分再發訊指出，美國空軍編號「62-4126 RONIN71」的RC-135W偵察機在台灣南邊空域飛行，實際飛行空域位於中國南海，從軌跡圖可見該架軍機繞八字形飛行。

「Aircraft Spots」下午1點最後發訊指出，1架從關島安德森空軍基地起飛、編號「SURFR01」的B-52同溫層堡壘轟炸機，飛抵中國南海執行任務。

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces，簡稱PACAF）先前曾聲明，軍機飛抵南海是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission），該任務自2004年啟動，「美軍軍機在南海例行性的活動意在給予盟友支持，並落實印太地區的自由開放。」

「Aircraft Spots」推特全文

USAF MC-130J 12-5763 SINGE11 departed Kadena at 0230Z and flew through the Taiwan Strait pic.twitter.com/I316qg7dsR — Aircraft Spots （@AircraftSpots） 2019年8月29日

USAF RC-135W 62-4126 RONIN71 operating south of Taiwan in the South China Sea pic.twitter.com/FQX979Mzae — Aircraft Spots （@AircraftSpots） 2019年8月29日

USAF B-52H SURFR01 departed Andersen AFB, Guam for a South China Sea mission pic.twitter.com/0K9NQn7WT5 — Aircraft Spots （@AircraftSpots） 2019年8月29日

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