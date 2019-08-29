一口氣來3架！美軍機今通過台灣海峽與巴士海峽
列印

追蹤美軍動向的推特帳號發現，美軍今天一口氣有3架不同機型的軍機貼近台灣，分別是B-52轟炸機（左）、RC-135偵察機（中）、MC-130多功能飛機（右），最後往西南方的南海空域移動。（圖擷取自Aircraft Spots）

追蹤美軍動向的推特帳號發現，美軍今天一口氣有3架不同機型的軍機貼近台灣，分別是B-52轟炸機（左）、RC-135偵察機（中）、MC-130多功能飛機（右），最後往西南方的南海空域移動。（圖擷取自Aircraft Spots）

2019-08-29 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現，今（29）日美軍3架軍機飛過台灣附近空域，其中1架更沿著海峽中線飛行，分別為1架MC-130多功能飛機、1架RC-135偵察機、1架B-52同溫層堡壘轟炸機，3架飛機最後均飛往南海。

美國空軍編號「12-5763 singe11」的MC-130多功能飛機今被發現沿台海中線飛行。圖為同型機。（圖擷取自美國空軍）

美國空軍編號「12-5763 singe11」的MC-130多功能飛機今被發現沿台海中線飛行。圖為同型機。（圖擷取自美國空軍）

追蹤美國空軍的Twitter帳號「Aircraft Spots」今中午12點41分發布訊息，內容提到美國空軍編號「12-5763 singe11」的MC-130多功能飛機，從嘉手納基地起飛，並飛越台灣海峽中線，抵達中國南海附近空域執行任務。

美國空軍編號「62-4126 RONIN71」的RC-135W偵察機在台灣西南方空域繞八字形飛行。圖為同型機。（歐新社）

美國空軍編號「62-4126 RONIN71」的RC-135W偵察機在台灣西南方空域繞八字形飛行。圖為同型機。（歐新社）

「Aircraft Spots」中午12點48分再發訊指出，美國空軍編號「62-4126 RONIN71」的RC-135W偵察機在台灣南邊空域飛行，實際飛行空域位於中國南海，從軌跡圖可見該架軍機繞八字形飛行。

B-52轟炸機今從從關島基地起飛，至中國南海空域執行任務。圖為同型機。（路透）

B-52轟炸機今從從關島基地起飛，至中國南海空域執行任務。圖為同型機。（路透）

「Aircraft Spots」下午1點最後發訊指出，1架從關島安德森空軍基地起飛、編號「SURFR01」的B-52同溫層堡壘轟炸機，飛抵中國南海執行任務。

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces，簡稱PACAF）先前曾聲明，軍機飛抵南海是在進行「持續轟炸機進駐任務」（continuous bomber presence mission），該任務自2004年啟動，「美軍軍機在南海例行性的活動意在給予盟友支持，並落實印太地區的自由開放。」

「Aircraft Spots」推特全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法