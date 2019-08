一口氣來3架！美軍機今通過台灣海峽與巴士海峽

2019-08-29 17:16

〔即時新聞/綜合報導〕有網友發現,今(29)日美軍3架軍機飛過台灣附近空域,其中1架更沿著海峽中線飛行,分別為1架MC-130多功能飛機、1架RC-135偵察機、1架B-52同溫層堡壘轟炸機,3架飛機最後均飛往南海。

追蹤美國空軍的Twitter帳號「Aircraft Spots」今中午12點41分發布訊息,內容提到美國空軍編號「12-5763 singe11」的MC-130多功能飛機,從嘉手納基地起飛,並飛越台灣海峽中線,抵達中國南海附近空域執行任務。

「Aircraft Spots」中午12點48分再發訊指出,美國空軍編號「62-4126 RONIN71」的RC-135W偵察機在台灣南邊空域飛行,實際飛行空域位於中國南海,從軌跡圖可見該架軍機繞八字形飛行。

「Aircraft Spots」下午1點最後發訊指出,1架從關島安德森空軍基地起飛、編號「SURFR01」的B-52同溫層堡壘轟炸機,飛抵中國南海執行任務。

美國太平洋空軍(Pacific Air Forces,簡稱PACAF)先前曾聲明,軍機飛抵南海是在進行「持續轟炸機進駐任務」(continuous bomber presence mission),該任務自2004年啟動,「美軍軍機在南海例行性的活動意在給予盟友支持,並落實印太地區的自由開放。」

USAF MC-130J 12-5763 SINGE11 departed Kadena at 0230Z and flew through the Taiwan Strait pic.twitter.com/I316qg7dsR