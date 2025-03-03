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    花蓮名師「葉霸」嗆傅崐萁通匪遭架離 傅稱她是深綠、都是預謀

    國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

    國民黨花蓮縣黨部2日在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變質成為立委傅崐萁取暖大會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮站起來質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

    2025/03/03 14:18

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，國民黨立委傅崐萁遭退休教師葉春蓮嗆聲，葉被工作人員架離引發各界聲援。傅崐萁今澄清，這是花蓮縣黨部自費所辦的閉門會議，非公家活動，和葉春蓮無關，也非葉所稱的植樹節活動；且外界指他罵民進黨才遭嗆，事實是他話都還沒講就被攻擊，這完全不是事實，整個都是預謀。

    傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部舉辦國父逝世百年紀念活動，被指為是發樹苗的活動，有人被找來說他罵民進黨，跑來台前跟他對嗆，「完全都不是事實，完全都是謊言，整個都是預謀」，從來就沒有發樹苗，完全沒有這回事。

    傅崐萁表示，活動是上午9時30分開始，他是10時50分才上台，該教師是尾隨他上台，「我一上台，話都還沒講，她就站在台前攻擊我」、「不是我罵民進黨她才來攻擊我」，所以才請警察將她帶出去。傅強調，現場有2000雙眼睛，縣黨部也開了記者會，有很多人可以出來作證。

    傅崐萁表示，該婦人被警方帶出去之後，在外面和國民黨支持者衝突，「這部分跟我們一點關係都沒有」。民主社會是容許各種聲音，師者傳道授業，不能讓別人有意見表達嗎？

    傅崐萁強調，該場是閉門會議，跟她（退休教師）無關，賴清德總統的場子可以讓人衝進去叫罵嗎？這是一個很簡單的common sense（常識）。一民主社會不容許人家自費辦活動？而且這和公家也沒關係。

    傅崐萁說，該退休教師長期就是深綠的，和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能都是在一起的，相關照片他都有。

    傅崐萁出示照片，指控葉姓退休教師立場深綠，長期和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能都在一起。（傅崐萁提供）

    傅崐萁出示照片，指控葉姓退休教師立場深綠，長期和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能都在一起。（傅崐萁提供）

    傅崐萁出示照片，指控葉姓退休教師立場深綠，長期和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能在一起。（傅崐萁提供）

    傅崐萁出示照片，指控葉姓退休教師立場深綠，長期和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能在一起。（傅崐萁提供）

    國民黨立委傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，非罷團指稱的植樹節活動。（傅崐萁提供）

    國民黨立委傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，非罷團指稱的植樹節活動。（傅崐萁提供）

    國民黨立委傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，非罷團指稱的植樹節活動。（傅崐萁提供）

    國民黨立委傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部昨天在花蓮縣中正體育館舉辦「國會問政說明會」曁「紀念總理孫中山先生逝世百年活動」，非罷團指稱的植樹節活動。（傅崐萁提供）

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