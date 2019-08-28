中市鹵素路燈換LED 每年省8百多萬電費

2019-08-28 10:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市20萬多盞路燈中，市府繼更換9萬2千多盞水銀路燈為較節能的LED路燈後，又盤查52條照度不足道路，建設局今（28）日說，已將388盞鹵素路燈汰換為LED路燈，每月約可節省72萬6000元電費，每年則可省下871萬元支出。

前市長林佳龍配合中央辦理「水銀路燈落日計畫」，獲經濟部能源局補助7億4千9百多萬元，全市9萬2千多盞水銀路燈汰換成較節能的LED路燈，並申請台電用電器具變更，不僅省下大筆維護經費，每年還為市庫省下1億多元電費；而LED路燈取代水銀路燈，每年約可減少4萬5272公噸的二氧化碳排放量，相當於開闢88座台北大安森林公園的減碳量。

建設局指出，市府辦理老舊路燈汰換後，也協請台電申調台中市剩餘6萬多盞老舊路燈用電清冊，並邀集台電及各區公所研商盤點，如清冊上路燈為廢止或節能燈具，即向台電申請辦理用電器具變更，採節能燈具費率計算電價，降低電費支出、減輕財政負擔。

建設局表示，路燈盤點需在夜間進行，總計清查了6萬2515盞老舊路燈，其中8900盞路燈已汰換為LED路燈、4000盞路燈廢止用電，並將388盞老舊路燈汰換為LED，初步評估每月約可節省72萬6000元路燈電費，每年可節省871萬元，減少市府電費支出。

建設局長陳大田表示，為減輕市庫負擔，市府除了力求降低耗能並落實節能減碳政策外，未來將持續推動汰換老舊燈具，達到環境保護目的，讓台中市成為實現節能減碳、愛地球的綠色城市。

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